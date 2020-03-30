Новий Hyundai Tucson 2021 показали всередині та зовні. фото

Офіційно кросовер Hyundai Tucson 2021 дебютує пізніше в цьому році. Однак нова модель вже потрапила до фотошпигунів, завдяки цьому вдалося побачити багато подробиць.
Кросовер четвертого покоління як і раніше катається дорогами загального користування в маскувальному камуфляжі. Але навіть тепер помітно схожість з Hyundai Vision T – концептуальним позашляховиком, який компанія показала ще в минулому році. Головна місія прототипу – якраз натякнути на дизайн нового Hyundai Tucson.
Hyundai Tucson отримав абсолютно новий дизайн
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Навіть тепер ми бачимо величезну передню решітку, яка опускається майже до нижньої частини бампера, вузькі фари, динамічний характер скління та колісні арки геометричної форми. Силует популярного кросовера в цілому стане більш спортивним і в той же час брутальнішим.
Фотошпигуни помітили Hyundai Tucson 2021 на парковці
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Вдалося заглянути і в салон Hyundai Tucson 2021. Взагалі в компанії раніше повідомляли про намір розробляти унікальний дизайн для всіх своїх автомобілів, щоб вони не були схожі один на одного. Схоже, ця стратегія також стосується інтер'єрів.
Архітектура салону Hyundai Tucson повністю змінилася
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Таке ж кермо з'явлося в новій Hyundai Elantra 2021
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Єдиний знайомий елемент, який ми бачимо всередині, – кермо від Hyundai Elantra, яка буквально тільки но змінила покоління. Загалом салон кросовера виглядає унікально. Увагу привертає цікаво оформлений мультимедійний блок з великим дисплеєм, який "виростає" з передньої панелі.
Кросовер Hyundai Vision T послужив прототипом зовнішності для новинки
hyundai.com
Дизайн Hyundai Vision T (Hyundai HDC-7) легко читається в новому Tucson
hyundai.com
Другий монітор помічений в ролі цифрового щитка приладів. А замість традиційного важеля КПП на центральній консолі – блок перемикачів. Напевно і те, й інше з'явиться тільки в дорогих модифікаціях нового кросовера Hyundai.
Актуальний Hyundai Tucson
hyundai.com
Актуальний Hyundai Tucson
hyundai.com
На даний момент відомо, що автомобіль запропонують з бензиновим 2,5-літровим турбомотором і гібридною модифікацією. Можлива і поява версії на 7 посадкових місць. Поки складно сказати, чи отримає модель в такому випадку довгобазний варіант.
Салон Hyundai Tucson актуальної генерації вже трохи застарів
hyundai.com
Раніше OBOZREVATEL розповідав про оновлений Hyundai Tucson, який підготували перед виходом кросовера четвертої генерації.
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