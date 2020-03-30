Новий Hyundai Tucson 2021 показали всередині та зовні. фото

Офіційно кросовер Hyundai Tucson 2021 дебютує пізніше в цьому році. Однак нова модель вже потрапила до фотошпигунів, завдяки цьому вдалося побачити багато подробиць.

Кросовер четвертого покоління як і раніше катається дорогами загального користування в маскувальному камуфляжі. Але навіть тепер помітно схожість з Hyundai Vision T – концептуальним позашляховиком, який компанія показала ще в минулому році. Головна місія прототипу – якраз натякнути на дизайн нового Hyundai Tucson.

Hyundai Tucson отримав абсолютно новий дизайн YouTube 맨 LEE

Навіть тепер ми бачимо величезну передню решітку, яка опускається майже до нижньої частини бампера, вузькі фари, динамічний характер скління та колісні арки геометричної форми. Силует популярного кросовера в цілому стане більш спортивним і в той же час брутальнішим.

Фотошпигуни помітили Hyundai Tucson 2021 на парковці YouTube 맨 LEE

Вдалося заглянути і в салон Hyundai Tucson 2021. Взагалі в компанії раніше повідомляли про намір розробляти унікальний дизайн для всіх своїх автомобілів, щоб вони не були схожі один на одного. Схоже, ця стратегія також стосується інтер'єрів.

Архітектура салону Hyundai Tucson повністю змінилася YouTube 맨 LEE

Таке ж кермо з'явлося в новій Hyundai Elantra 2021 YouTube 맨 LEE

Єдиний знайомий елемент, який ми бачимо всередині, – кермо від Hyundai Elantra, яка буквально тільки но змінила покоління. Загалом салон кросовера виглядає унікально. Увагу привертає цікаво оформлений мультимедійний блок з великим дисплеєм, який "виростає" з передньої панелі.

Кросовер Hyundai Vision T послужив прототипом зовнішності для новинки hyundai.com

Дизайн Hyundai Vision T (Hyundai HDC-7) легко читається в новому Tucson hyundai.com

Другий монітор помічений в ролі цифрового щитка приладів. А замість традиційного важеля КПП на центральній консолі – блок перемикачів. Напевно і те, й інше з'явиться тільки в дорогих модифікаціях нового кросовера Hyundai.

Актуальний Hyundai Tucson hyundai.com

Актуальний Hyundai Tucson hyundai.com

На даний момент відомо, що автомобіль запропонують з бензиновим 2,5-літровим турбомотором і гібридною модифікацією. Можлива і поява версії на 7 посадкових місць. Поки складно сказати, чи отримає модель в такому випадку довгобазний варіант.

Салон Hyundai Tucson актуальної генерації вже трохи застарів hyundai.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про оновлений Hyundai Tucson, який підготували перед виходом кросовера четвертої генерації.

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