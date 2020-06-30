Новий Hyundai Santa Fe: всі подробиці і фото

Оновлена версія популярного кросовера Hyundai Santa Fe представлена офіційно. Про це повідомляє прес-служба виробника.

2021 Hyundai Santa Fe. фото: hyundai.news

Новий Santa Fe дебютував в 2018 році, а вже в нинішньому компанія провела радикальне оновлення четвертої генерації моделі. В першу чергу, мова йде про використання нової платформи і силових агрегатів, які буду доступні для кросовера.

Важливим аспектом став абсолютно новий дизайн, який привертає увагу нетривіальними рішеннями, наприклад, оригінальним малюнком світлотехніки "очі орла" і виразною облицюванні радіатора з великими сотами.

2021 Hyundai Santa Fe. фото: hyundai.news

Завдяки використанню нової платформи, новий Santa Fe став більший. Довжина авто виросла на 15 мм (4785 мм), ширина – на 10 мм (1900 мм), а висота – на 5 мм (1685 мм). Колісна база збереглася без змін і становить 2765 мм. Крім того, об'єм багажника в 5-місной версії вдалося збільшити з 625 до 634 літрів, а в 7-місной – з 547 до 571 л.

2021 Hyundai Santa Fe. фото: hyundai.news

2021 Hyundai Santa Fe. фото: hyundai.news

На домашньому ринку автомобіль буде доступний з 2,2-літровим дизельним двигуном потужністю 202 к.с. і обертовим моментом 441 Нм, який працює в парі з 8-ступінчастою роботизованою КП з двома зчепленнями. Двигун і трансмісія відносяться до нового покоління силових агрегатів SmartStream. За словами творців, середня витрата палива становить 7 л/100 км, що на 4,4% краще, ніж у попередника.

2,2-літровий турбодизель нового покоління. фото: hyundai.news

У другому півріччі покупцям в Південній Кореї стане доступна версія з бензиновим турбомотором SmartStream G2.5T і аналогічною трансмісією 8DCT.

Крім того, новий Santa Fe отримає дві гібридні версії – звичайну і plug-in. У першому випадку автомобіль оснащується 1,6-літровим турбованим бензиновим мотором T-GDi Smartstream, електромотором потужністю 44,2 кВт і компактної літій-іон-полімерною батареєю енергоємністю 1,49 кВтг. Ця версія буде доступна як з переднім, так і з повним приводом. Сумарна потужність такого силового агрегату досягає 230 л.с., а крутний момент становить 350 Нм.

Гібридний бензиновий мотор 1.6 T-GDi Smartstream. фото: hyundai.news

У 2021 році з'явиться plug-in гібрид. Він буде мати в своєму арсеналі аналогічний ДВС, але більш потужний електромотор на 66,9 кВт і батарею енергоємністю 13,8 кВтг. Сумарна потужність такого силового агрегату досягає 265 л.с., а крутний момент становить 350 Нм. Цей силовий агрегат буде пропонуватися з повним приводом. Для обох гібридів буде запропонована нова 6-ступінчаста автоматична коробка передач з поліпшеними характеристиками.

2021 Hyundai Santa Fe. фото: hyundai.news

У салоні з'явилася цифрова панель приладів з діагоналлю 12,3 дюйма, а за другорядні функції та мультимедіа відповідає сенсорний дисплей діагоналлю 10,25 дюймів. Крім того, на трансмісивному тунелі розташувався новий блок управління трансмісією і режимами руху Terrain Mode.

2021 Hyundai Santa Fe. фото: hyundai.news

2021 Hyundai Santa Fe. фото: hyundai.news

У списку опцій для новинки пропонуються численні електронні помічники водія, в тому числі, системи утримання в смузі, запобігання фронтальних зіткнень з функцією розпізнавання об'єктів, запобігання зіткнень при русі заднім ходом в умовах обмеженого огляду і т.д.

2021 Hyundai Santa Fe. фото: hyundai.news

У продажу в Південній Кореї новий Santa Fe з'явиться 1 липня нинішнього року. Вартість новинки на домашньому ринку стартує з позначки 31 млн корейських вон ($20500). В Європі новинку обіцяють привести в вересні нинішнього року

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