Новий Hyundai Santa Fe 2021 представлено офіційно

Кросовер Hyundai Santa Fe четвертого покоління дебютував у 2018 році, але компанія вже показала оновлену модель. Автомобіль не тільки пережив рестайлінг, а й перейшов на нову платформу.

Перероблено передню частину автомобіля. Решітка стала більшою, а смужки денних ходових вогнів тепер йдуть вниз. Малюнок передньої решітки відрізнятиметься в залежності від версії: будуть доступні Standard і Luxury.

Новий Hyundai Santa Fe 2021 Hyundai

Новий Hyundai Santa Fe 2021 Hyundai

Задні ліхтарі отримали нову форму та графіку, тепер вони з'єднані між собою світлодіодною смугою. Доступні нові 20-дюймові диски.

Новий Hyundai Santa Fe 2021 Hyundai

У салоні Hyundai Santa Fe 2021 модельного року змінилася центральна консоль – селектор автоматичної КПП замінили набором клавіш. Повністю перероблено блок управління клімат-контролем. З'явилася цифрова панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма.

Новий Hyundai Santa Fe 2021 Hyundai

Новий Hyundai Santa Fe 2021 Hyundai

Дисплей мультимедіа збільшився до 10,25 дюймів. Очікується підвищена якість оздоблювальних матеріалів. Однак новий Hyundai Santa Fe не обмежився дизайном, адже автомобіль перейшов на нову платформу. Багато в чому компоненти уніфіковані з Hyundai Sonata.

Новий Hyundai Santa Fe 2021 Hyundai

Новий Hyundai Santa Fe 2021 Hyundai

Новий Santa Fe вперше отримає систему м'якого і плагін-гібриду. Продажі оновленого кросовера в Європі почнуться в вересні 2020 року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про розкішний седані від Hyundai, який з'явився зовсім нещодавно, але вже встиг засвітитися в таксі.

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