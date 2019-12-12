Новий електромобіль Tesla похвалився запасом ходу в 1000 км

Під час дебюту пікапа Tesla Cybertruck виробник заявив, що в максимальній версії новинка може проїжджати до 800 км. Але, схоже, що цифра виявилася дещо заниженою.

Як з'ясував OBOZREVATEL, в твіттер-акаунті Tesla Cybertruck було опубліковано фото, на якому зображений екран пікапа, що слугує одночасно як панеллю приладів, так і екраном мультимедіа. І ось яка цікава деталь звертає на себе увагу: залишковий запас ходу Cybertruck на дисплеї при повністю зарядженій батареї вказано на рівні 620 миль, тобто приблизно 992 кілометрів.

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Підтвердити цю цифру поки складно, оскільки пікап Tesla на даний момент існує у вигляді прототипу, але потрібно сказати, що раніше глава компанії Ілон Маск заявляв про те, що їх електромобілі зможуть проїжджати на одному заряді 1000 і більше кілометрів. До того ж, якщо вийшло зробити автономність в 800 км, так чому б уже "не дотягнути" її до психологічної позначки 1000 км? Це ж без сумнівів додасть "зайвих" клієнтів.

Tesla Cybertruck показала запас ходу в 1000 км Скріншот з twitter

Так чи інакше, але пікап Tesla Cybertruck в будь-якому випадку є дуже "далекобійним" авто. Нагадаємо, автомобіль був представлений в трьох версіях: Single Motor RWD (одномоторна), Dual Motor AWD (двомоторна) і Tri-Motor AWD (тримоторна). Їх запас ходу складає 400, 480 і 800 км відповідно.

Tesla Cybertruck motortrend.com

Виробництво Tesla Cybertruck стартує в наступному році.

Раніше OBOZREVATEL, що пікап Tesla Cybertruck можна отримати за 50 доларів.

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