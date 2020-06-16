Новий Citroen C4 та електричний e-C4: перші фотографії

Компанія Citroen опублікувала перші фотографії нового C4, офіційна прем'єра якого відбудеться 30 червня. В першу чергу, увагу на себе звертає електрична версія, яка називається e-C4.

Відзначимо, що актуальний C4 компанія прибрала зі своєї лінійки ще у 2018 році, і запропонувала своїм клієнтам в якості альтернативи рестайлінговий пседокросовер C4 Cactus. І тепер вона має намір закріпити свої позиції у сегменті C-SUV, причому завдавши удар відразу за двома напрямками – авто з ДВЗ та електрокарам.

Новий Citroen C4 та електричний e-C4

Офіційних даних по електромобілю Citroen e-C4 поки ніяких немає. Раніше ж повідомлялося, що такий автомобіль повинен отримати батарею ємністю 50 або 60 кВтг, а його реальний запас ходу складе понад 300 км.

Новий Citroen C4 та електричний e-C4

На додаток до e-C4, до лінійки моделі також увійдуть класичні версії C4 з бензиновими та дизельними двигунами, можливо, з 1,2-літровим трициліндровим турбомотором та 1,5-літровим дизельним агрегатом.

Новий Citroen C4 та електричний e-C4

Що стосується інших деталей, то, відомо, що новий C4 заснований на платформі CMP від PSA Group. Від новинки варто очікувати поліпшені характеристики керування, більше внутрішнього простору, покращений рівень комфорту і більш широкий список систем безпеки та допомоги водієві.

Новий Citroen C4 та електричний e-C4

Новий Citroen C4 та електричний e-C4

Новий Citroen C4 та електричний e-C4

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Citroen почав продаж бюджетного позашляхового седана, який побудований на базі знаменитого C-Elysee.