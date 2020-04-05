Новий Chevrolet Corvette розбили на наступний день після купівлі

Мешканець штату Флорида, США, поскаржився на неймовірну невдачу. Ще 2 квітня він похвалився у своєму Facebook фотографією щойно купленого Chevrolet Corvette C8, а вже на наступний день на тій самій сторінці опублікував знімок розбитого суперкара.

За словами власника, в нього врізався старий Hyundai Accent, який скоїв неправильний маневр на дорозі. Водій корейської машини був п'яний, тому на місці ДТП його відразу ж затримав поліцейський патруль.

Chevrolet Corvette, який розбили на наступний день після покупки facebook.com/NESTRODAMUS

З хорошого – пошкодження суперкара не виглядають для нього смертельними, проте, шкоду було завдано істотну. Швидше за все, автомобіль відновлять, але при цьому не виключено, що після того, що сталося, його спишуть на аукціон "битків".

Chevrolet Corvette, який розбили на наступний день після покупки facebook.com/NESTRODAMUS

"У мене незначні травми голови, а чоловік, який їхав зі мною, зламав пальці. На щастя, автомобіль застрахований, тому збиток вдасться покрити", – заявив власник спортивного автомобіля.

Chevrolet Corvette, який розбили на наступний день після покупки facebook.com/NESTRODAMUS

Chevrolet Corvette C8 – це перший в історії Корвет із средньомоторним компонуванням. Автомобіль нового покоління надійшов у продаж лише місяць тому, його мінімальна ціна у США – 60 000 доларів. Базове оснащення спорткара включає автоматичний клімат-контроль, задні датчики паркування, аудіосистему Bose, 8-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, 12-дюймову цифрову панель приладів та світлодіодні фари.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в США злодії примудрилися зняти колеса з Chevrolet Corvette C8, який ще тоді не встиг відправитися к виробництво.

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