Нові Chevrolet Tahoe надійдуть на службу поліції

Концерн General Motors багато років є постачальником американської поліції та інших державних служб. У цьому році на службу заступлять відразу дві нові версії – Tahoe SSV і PPV.

2021 Chevrolet Tahoe PPV media.gm.com

Через кілька місяців після дебюту нового покоління Chevrolet Tahoe, компанія показала версії для копів. Tahoe Police Pursuit Vehicle призначений для патрулювання хайвеїв і здатний досягати високих швидкостей.

Друга версія – Special Service Vehicle може використовуватися на бездоріжжі, а також в якості тягача або для перевезення спеціального устаткування.

2021 Chevrolet Tahoe PPV media.gm.com

В обох випадках автомобілі оснащені 5,3-літровим 360-сильним V8, що працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. У двигуні використовуються клапанні кришки від Camaro ZL1 з поліпшеним охолодженням. Крім того, встановлено більш ефективний масляний радіатор і покращено охолодження коробки передач.

Поліцейський Chevrolet Tahoe PPV колишнього покоління media.gm.com

Для PPV підготували 20-дюймоввие сталеві диски з гумою Firestone Firehawk Pursuit, нові гальмівні механізми Brembo з 6-ю супортами на передніх колесах. Це дозволило істотно скоротити гальмівний шлях.

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Tahoe PPV може оснащуватися заднім або повним приводом, а SSV йде виключно з трансмісією 4WD. В якості опції версію SSV можна оснастити двоступеневої понижувальної коробкою і комплектом для буксирування Max Trailering, що дозволяє тягти за собою вантаж масою до 3,7 тонн.

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У салоні поліцейських Tahoe передбачені нові сидіння, що полегшують посадку екіпажу з усією амуніцією. В якості опції передбачена установка камери заднього виду, а пакет електронних помічників включає системи контролю за рядності і запобігання виїзду зі смуги, екстреного гальмування і інші системи безпеки.

2021 Chevrolet Tahoe PPV media.gm.com

Бортова електросистема розрахована на підключення численних додаткових приладів і спецобладнання. Для цього в машині встановлений додатковий акумулятор і генератор збільшеної потужності. Нові поліцейські машини заступлять на службу до кінця нинішнього року.

Як писав раніше OBOZREVATEL, американські поліцейські пересядуть на гібридні позашляховики.

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