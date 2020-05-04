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4 травня • оновлено в 22:55
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Новенький Porsche 911 ледве не вбили на гірському бездоріжжі

3.2т
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Спортивні автомобілі з невеликим кліренсом за замовчуванням призначені для експлуатації на рівних міських дорогах та автомагістралях. Однак, так вважають не всі.

Наприклад, власник новенького Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet із Болгарії. Він не посоромився загнати свій спорткар на бездоріжжя, про що свідчить відео, опубліковане нижче.

Новий Porsche 911 на бездоріжжі

Новий Porsche 911 на бездоріжжі

Скріншот відео

На дорогому штутгартському спорткарі автомобіліст із незрозумілих причин вирішив взяти штурмом гірську дорогу – з камінням, брудом та навіть бродом. На подив, машина впоралася з поставленим завданням (спасибі повному приводу та навичкам водія), проте якою ціною – місцями Порше чіплявся днищем об каміння, і не виключено, що через це він міг отримати пошкодження, усунення яких обійдеться у кругленьку суму.

Новий Porsche 911 на бездоріжжі

Новий Porsche 911 на бездоріжжі

Скріншот відео

Новий Porsche 911 на бездоріжжі

Новий Porsche 911 на бездоріжжі

Скріншот відео

Втім, подолання такої місцевості в цілому пройшло успішно – враховуючи дорожні (хоча, правильніше буде сказати бездорожні) умови, наслідки для 911-го могли бути куди більш серйозними.

Відзначимо, що Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet є одним із найдорожчих автомобілів у лінійці німецького виробника – його ціна стартує з позначки 174 000 доларів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на звалищі були виявлені майже нові Mercedes S-Class, Audi A8 і BMW 7.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Porsche нові авто видео курйоз
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