Новенькі Ford Mustang Shelby розбили на шляху до автосалону

У США потрапив у ДТП автовоз, який перевозив заряджені Ford Mustang 2020. До смутку автофанатів, без пошкоджень поні-карів не обійшлося.

Як з'ясував OBOZREVATEL, аварія сталася в центрі Детройта. Водій тягача Ford F-350, що буксирував доважок з двома Ford Mustang Shelby GT500, не впорався з керуванням над автомобілем на естакаді і "пішов" у некерований занос. Унаслідок пікап розвернуло майже на 360 градусів, а причіп з новими "Шелбі" перекинувся на бік.

Розбиті Ford Mustang Shelby Скріншот з відео

Відеозйомка події, зроблена з гелікоптера, не дає точних уявлень про ступінь пошкоджень автомобілів. Однак можна помітити, що один з Мустангів (сірий) хазнав більш серйозної шкоди – у нього повністю "зім'яло" передню частину.

На жаль, клієнтські постачання Ford Mustang Shelby GT500 2020 року тільки почалися, тираж цієї моделі невеликий, а тому власникам розбитих авто напевно доведеться почекати нових спорткарів.

Відзначимо, що Ford Mustang Shelby GT500 2020 є одним з найпотужніших авто сучасності. Спорткар оснащується 5,2-літровим турбомотором V8, що видає 760 к.с. і 847 Нм, а до "сотні" він розганяється за 3 сек. Стартова ціна автомобіля складає 74 000 доларів, але через великий ажіотаж деякі дилери просять за нього 100 000, 150 000 та навіть 170 000 доларів.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, новий Porsche за 300 000 розбили під час клієнтського тесту.

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