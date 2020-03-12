Нове авто в Україні: як та скільки потрібно відкладати на покупку

Для українців питання покупки нового автомобіля стоїть гостро. Але багато хто хотів би мати власний транспортний засіб. Скільки потрібно часу і грошей, щоб відкласти кошти на покупку? AutoOboz у всьому розібрався.

Раніше ми підводили підсумки продажів нових авто в Україні за 2019 рік. Окрім підйому, який було зафіксовано на ринку відносно 2018 року (+ 8%), свої позиції зафіксували найпопулярніші моделі. Якщо говорити про п'ятірку кращих, варто виділити кросовер Kia Sportage (6027 шт.), Renault Duster (5202 шт.), Renault Logan (4489 шт.), Toyota RAV4 (4227 шт.) та Renault Sandero (3246 шт.).

Renault Duster і Kia Sportage – два найпопулярніших автомобіля 2019 року в Україні

Таким чином, українці визначили найбільш цікаві та популярні моделі. Скільки грошей потрібно для їх покупки? Яку кількість місяців і років необхідно відкладати кошти? Для цього ми привели базову вартість кожного автомобіля без урахування додаткових опцій при покупці без будь-яких кредитних і бонусних програм.

На 2020 рік офіційна мінімальна зарплата в Україні становить 4723 грн. Середня станом на грудень 2019 року дорівнює 12 264 грн. При цьому найдешевший Кіа Спортейдж коштує 438 959 грн, Рено Дастер – 351 900 грн, Рено Логан – 272 900 грн, Тойота РАВ 4 – 611 910 грн, а купити Рено Сандеро можна за 244 900 грн.

Renault Sandero – найдешевший автомобіль зі списку бестселерів України group.renault.com

Для початку розрахуємо кількість місяців і років, необхідних для появи потрібної суми на покупку кожного автомобіля у разі мінімальної ЗП в Україні (4723 грн), а потім – те ж саме, але для середньої ЗП (12 264 грн). Сценарій нереалістичний, якщо відкладати гроші самотужки. Але в разі кількох осіб в одній сім'ї, які працюють, – ситуація цілком ймовірна.

Скільки потрібно відкладати на покупку авто:

Kia Sportage – 93 місяці або 7,5 років

Renault Duster – 74 місяці або 6,2 років

Renault Logan – 58 місяців або близько 5 років

Toyota RAV4 – 129 місяців або майже 11 років

Renault Sandero – 52 місяці або 4,5 роки

Скільки потрібно середніх зарплат на авто:

Kia Sportage – 36 місяців або 3 роки

Renault Duster – 29 місяців або 2,5 роки

Renault Logan – 22 місяці або майже 2 роки

Toyota RAV4 – 50 місяців або близько 4 років

Renault Sandero – 20 місяців або 1,5 роки

Варто зазначити, що цей варіант можна вважати гідним, наприклад, для сім'ї з двох осіб, кожен з яких отримує середню ЗП. Адже експерти рекомендують відкладати 50% сімейного доходу на новий автомобіль. У цьому випадку 12 264 грн щомісяця вирушають у відповідну скарбничку. На таку ж суму в режимі жорсткої економії двоє людей можуть прожити якийсь час. Але тільки при наявності власного житла і без дітей. Однак через 1,5 роки – новий Рено Сандеро, на якому можна поїхати в довгоочікувану відпустку. Уже можна задуматися і про поповнення в родині.

Збирати гроші на авто в Україні потрібно довго. Але у разі середньої ЗП дозволити бюджетний варіант можна через 1,5 роки

Звісно, самостійно одна людина в такому режимі, швидше за все, не протримається. Відкладати мінімальну ЗП на новий автомобіль взагалі важко назвати гарною ідеєю, навіть якщо в сім'ї дві працездатних людини. Жити на 4723 грн/міс. удвох практично неможливо. Тому відкладати таку ж суму протягом як мінімум 4-5 років на машину, напевно, не варто.

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