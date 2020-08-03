"Ниву" для мільйонерів збудували в Росії. Фото: granta-furgon.ru.

Московська компанія Lux Form, яка спеціалізується на виробництві всіляких будинків на колесах, представила оригінальний повнопривідний кемпер на базі "Ниви".

В основі конструкції лежить повнопривідне шасі ВІС-2346. Автомобіль має полурамную конструкцію кузова і ресорну задню підвіску. Під капотом новинки розташовується "вазовский" 1,7-літровий бензиновий мотор потужністю 83 к.с., що працює в тандемі з 5-ступінчастою "механікою".

"Ниву" для мільйонерів збудували в Росії. фото: granta-furgon.ru

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У житловій надбудові розмістили диван, складаний столик, кухню з раковиною, газову плиту, холодильник. Крім того, в машині передбачена ванна кімната з душем, бойлером та біотуалетом.

Днем салон надає кухню-вітальню на 2 осіб. фото: granta-furgon.ru

Вночі салон перетворюється в спальню. фото: granta-furgon.ru

Для зберігання речей передбачена двосекційна шафа-гардероб. Вночі більшу частину простору займає двоспальне ліжко-трансформер довжиною 1,98 м і шириною 1,58 м.

Санвузол оснащений биотуалетом, раковиною і душем. фото: granta-furgon.ru

Спальне місце має розміри 1,98 х 1,58 м. Фото: granta-furgon.ru

У салоні є кухня, столик і два місця для відпочинку. фото: granta-furgon.ru

Вартість модернізованої "Ниви" стартує з позначки 1,6 млн рублів, а найбільш укомплектована версія обійдеться в 2,1 млн.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, армійський всюдихід перетворили в "будинок на колесах".