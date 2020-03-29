Самі незвичайні автомобілі в радянському кіно

На відміну від цивілізованих країн, в СРСР автомобілі ніколи не були пріоритетом. Тому автомобільна культура на "одній шостій частині суші" була справою ентузіастів-одинаків.

Візьмемо, наприклад, кінематограф, який вождь світового пролетаріату називав "найважливішим з мистецтв". Однак, можна по пальцях перерахувати радянські фільми, в яких автомобіль займає скільки-небудь значиме місце.

Постер фільму "Стережись автомобіля" wikipedia.org

Найвідомішими з них, безумовно, є комедії "Бережись автомобіля" і "Королева бензоколонки". Кримінальні таланти "злодія, але безкорисливої, чесної людини" Юрія Дєточкіна всім добре відомі, а 21-я "Волга" показана у всій своїй красі.

Плакат до фільму "Королева бензоколонки". Автор плаката, художник Борис Рудін. Видавництво "Рекламфільм" litfund.ru

Тому перейдемо до значно більш цікавого у всіх відносинах фільму, знятому режисером Миколою Літусом на кіностудії ім. Довженко.

"Королева бензоколонки"

Комедія з Надією Румянцевої в головній ролі була створена в 1962 році, на 4 роки раніше "Бережись автомобіля". Для зйомок поруч з діючою бензоколонкою в Пирятині була побудована бутафорська АЗС.

Дослідний зразок кар'єрного самоскида "БелАЗ-540" 1961 р Кадри з фільму "Королева бензоколонки"

У фільмі можна побачити багато цікавих автомобілів 50-х – початку 60-х років, від першого "Запорожця" ЗАЗ-965, виробництво якого почалося в 1960 році, до розкішного седана Cadillac Series 62 de Ville Sedan 1956 року. Але найцікавішими є дослідні зразки радянської техніки.

Дослідний зразок кар'єрного самоскида "БелАЗ-540" 1961 р Кадри з фільму "Королева бензоколонки"

Один з них – 27-тонний кар'єрний самоскид "БелАЗ-540". Перший примірник гіганта був виготовлений восени 1961 року, а роком опісля декілька дослідних машин вирушили на випробування.

Дослідний зразок кар'єрного самоскида "БелАЗ-540" 1961 р Кадри з фільму "Королева бензоколонки"

Від більш пізніх серійних моделей вони відрізнялися оригінальним дизайном, в тому числі, 4-ма фарами, які добре видно на кадрах фільму.

Але якщо "БелАЗ" все-таки вдалося відправитися в серійне виробництво, нехай і в спрощено вигляді, до експериментального автобуса "ЛАЗ-Україна-1" фортуна виявилася не настільки прихильною. Він був побудований в 1961 році і отримав авангардний вигляд, що не поступався закордонним аналогам. Автобус мав алюмінієву обшивку кузова, а в рух його приводив 150-сильний V8 від ЗіЛ-130.

Дослідний екземпляр автобуса "ЛАЗ-Україна-1" Кадри з фільму "Королева бензоколонки"

Дослідний екземпляр автобуса "ЛАЗ-Україна-1" Кадри з фільму "Королева бензоколонки"

Дослідний екземпляр автобуса "ЛАЗ-Україна-1" Кадри з фільму "Королева бензоколонки"

У комфортабельному салоні встановили 36 анатомічних крісел з індивідуальним підсвічуванням. Велика площа скління забезпечувала відмінну оглядовість водієві і пасажирам.

Дослідний екземпляр автобуса "ЛАЗ-Україна-1" Кадри з фільму "Королева бензоколонки"

Дослідний екземпляр автобуса "ЛАЗ-Україна-1" Кадри з фільму "Королева бензоколонки"

Автобус був виготовлений в єдиному екземплярі і до наших днів не зберігся, але, на щастя, він залишиться в пам'яті завдяки цьому доброму і наївному фільму.

"Як стати щасливим"

У 1986 році на телеекрани виходить фільм Юрія Чулюкіна кіностудії "Мосфільм". У фантастичній комедії за участю багатьох відомих акторів глядачі могли побачити, хоч і мигцем, безліч концептальних моделей заводу АЗЛК 70-х років.

Концепти "Москвич С3" і "С1" Кадри з фільму "Як стати щасливим"

Дослідний зразок "Москвич-С3" тисячі дев'ятсот сімдесят шість autowp.ru

Дослідний зразок "Москвич-С1" 1975 г. autowp.ru

Концептуальний "Москвич С3" Кадри з фільму "Як стати щасливим"

Тут можна розгледіти "Москвич-3-5-6" (1973), позашляховик "Москвич-2150" (1974), хетчбеки "Москвич-С1" (1975), "Москвич-С-3" (1976), а героїня Тетяни Іванівни Пельтцер сідає за кермо прототипу майбутнього "Москвич-2141", який отримав жартівливе прізвисько "Максимка".

Ходовий прототип "Москвич-2141" 1977 р Кадри з фільму "Як стати щасливим"

Ходовий прототип "Москвич-2141" 1977 р autowp.ru

Крім того, в кадрі кілька разів з'являється саморобний автомобіль "Юна" Юрія Алгебраістова, який продовжить наш огляд.

Автомобіль "Юна" Юрія Алгебраістова Кадри з фільму "Як стати щасливим"

На другому плані автомобіль "Юна" Кадри з фільму "Як стати щасливим"

"Випробувачі"

Самостійне виготовлення автомобілів в СРСР було вимушеним заходом. Не у всіх вистачало терпіння чекати черги на покупку авто 7-8 років, та й споживчі якості радянських машин припадали до душі далеко не кожному.

На початку 60-х років під егідою популярного журналу "Техника молодежи" відбувся перший в СРСР парад-конкурс аматорських автоконструкцій. З кожним роком рух "СамАвто" набирало обертів і до середини 80-х досягло свого апогею. Найбільш яскраві з них стали з'являтися на світських кіноекранах.

Автомобіль "Юна" Кадри з фільму "Випробувачі"

Автомобіль "Юна" Кадри з фільму "Випробувачі"

Кінодебют "Юни" відбувся у фільмі "Як стати щасливим" (1986 г.). Через рік Олег Бійма знімає на студії "Укртелефільм" драму "Випробувачі" про будні автозаводу і КБ. Цікаво, що у фільмі брали участь обидві машини, побудовані братами Юрієм та Станіславом Алгебраістовимі.

У фільмі знімалися обидві машини братів Алгебраістових Кадри з фільму "Випробувачі"

Перша побачила світ в кінці 70-х, а "Юна" з'явилася на початку 80-х. Автомобіль зроблений на агрегатах ГАЗ-24 "Волга". У розробці зовнішнього вигляду брали активну участь професійні художники, брати Щербініни, які вже мали власний досвід будівництва "саморобок".

"Подорож буде приємною"

Купе "Юна" Юрія Алгебраістова була аж ніяк не першої "саморобкою", яка стала кіногероєм радянського кіно. У 1982 році Свердловська кіностудія представила мелодраму "Подорож буде приємною", в якій важливу роль зіграла автомобіль-амфібія "Іхтіандр" Ігоря Рікмана і Олексія Косарєва.

Амфібія "Іхтіандр" Ігоря Рікмана і Олексія Ревякіна Кадри з фільму "Подорож буде приємною"

Алюмінієвий корпус машини для забезпечення кращої герметичності позбавлений дверей. Доступ в салон забезпечує зсувний ковпак. Обводи днища виконані за зразком катера "Кама", а для поліпшення плавучості внутрішня частина корпусу обклеєна пінопластом. Кузов розділений на три водонепроникних відсіка.

Амфібія "Іхтіандр" Ігоря Рікмана і Олексія Ревякіна Кадри з фільму "Подорож буде приємною"

У рух по дорозі амфібію приводив мотор від ВАЗ-2103, з'єднаний перехідним фланцем з коробкою передач від "Запорожця". А на воді в справу вступає гідрореактівний осьової водомет, який підключений до "вазовськом" двигуну з боку пускової рукоятки.

Знімна щогла дозволяє ходити під вітрилом. Кадри з фільму "Подорож буде приємною"

Цікаво, що зйомки збіглися з черговим автопробігом саморобних авто, і в фільм потрапила хроніка параду. Серед учасників виявився ще один герой нашого огляду.

"Панголіна" Олександра Кулигіна

"Сім стихій"

Завершує наш огляд найбільш незвичайних авто в радянському кінематографі стильний і елегантний спорт-універсал "Панголіна", створений талановитим інженером з Ухти Олександром Кулигіним. Автомобіль був побудований в 1980 році, а через рік автор зі своїм дітищем приїхав в Москву на традиційний зліт "Самавто".

"Панголіна" Олександра Кулигіна Кадри з фільму "Сім стихій"

Автомобіль викликав непідробний інтерес не тільки своїм ефектним дизайном, але і великою кількістю оригінальних конструктивних рішень. Наприклад, замість дверей "Панголіна" отримала стеклопластіковий ковпак, що піднімався на пневмоциліндрах, а замість дзеркал заднього виду використовувався ... перископ. Не менш футуристично виглядав і салон машини.

"Панголіна" Олександра Кулигіна Кадри з фільму "Сім стихій"

Тож не дивно, що яскравий автомобіль привернув увагу кінематографістів. У 1984 році Кулигіна запросили в кіностудію ім. Горького на зйомки фільму "Сім стихій" за мотивами однойменного фантастичного роману Володимира Щербакова. Режисером картини був Геннадій Іванов. "Панголіна" стала машиною головного героя – журналіста Гліба у виконанні Ігоря Старигіна.

"Панголіна" Олександра Кулигіна Кадри з фільму "Сім стихій"

Після зйомок "Панголіна" стала постійним учасником пробігів саморобних авто. У 1985 році вона була модернізована і отримала нове забарвлення. Після розвалу Радянського Союзу Талановитий інженер емігрував в США. Там Олександр навіть організував невелику фірму з виробництва кит-карів, але в 2004 році його життя трагічно обірвалося в автокатастрофі.

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