Невже новий Renault Duster: загадковий кросовер побачили на вулиці

Нинішньому поколінню Renault Duster виповнився третій рік. Невже компанія готує наступника знаменитої моделі? У всякому разі, на це натякає новий кросовер, який спіймали на вулиці.

У дизайні автомобіля помітний вплив прототипу Renault EZ-Ultimo, який трохи більше одного року назад продемонстрував сміливий напрямок розвитку дизайну наступних моделей французького бренду.

Новий кросовер Рено побачили серед білого дня autoweek.nl

Новий кросовер (ім'я новинки поки невідомо), швидше за все, носить статус концепту, хоча і виглядає більш "приземленим", ніж згаданий прототип. Про те, що ми з вами дивимося на поки ще не серійний варіант, кажуть величезні колеса на низькопрофільній гумі і складний рельєф кузовних панелей. Останні стануть занадто дорогими у виготовленні деталями, тому виробничий кузов буде виглядати дещо простіше.

Динамічний силует неназваного автомобіля Renault підкреслений великими колесами autoweek.nl

Проте, силует, пропорції і форма скління виглядають цілком опрацьованими і готовими до виробництва. До елементів, які прототип втратить на шляху до конвеєра, варто віднести камери замість зовнішніх дзеркал, безрамкове скло дверей і приховані ручки.

Що ж ми з вами бачимо? Можливо, новий кросовер Рено демонструє перший натяк на бюджетний кросовер Дастер треьего покоління. Незважаючи на всього лише трирічний вік актуальної генерації моделі, до того моменту, як загадковий прототип втратить концептуальний лиск, як раз прийде час для появи нового Renault Duster.

У дизайні кросовера помітний вплив концепту Renault EZ-Ultimo group.renault.com

Ще один цікавий висновок – електрична силова установка. Без неї сьогодні не обходиться жоден передсерійний прототип. Напевно, спійманий фотошпигунами кросовер оснащений акумуляторною батареєю і як мінімум одним електромотором. Все, що можна точно сказати про цю машину – офіційний дебют відбудеться в березні на Міжнародному автосалоні в Женеві. Тоді ж компанія розповість про те, що собою символізує цей концептуальний кросовер.

Renault Duster майже виповнилося три роки, але він все ще виглядає дуже сучасно group.renault.com

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