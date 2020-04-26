Неймовірні автомобільні ДТП. Історичні фото

Кажуть, в ДТП немає нічого хорошого. Проте ці історичні фото (деяким з них більше 50 років) доводять, що красу, гідну музею, можна побачити в будь-якому явищі.

Арнольд Одерматт працював у автомобільному департаменті одного з регіонів Швейцарії в період 1948-1993 років. За 45 років роботи у службовця накопичилося багато фотографій ДТП – це і було його основним обов'язком.

Історичні фото ДТП motor.ru

Тепер його фотографії є справжнім предметом мистецтва, адже Одерматт – визнаний фотограф, який отримав величезну кількість нагород за свої роботи. Йому вдалося показати, що розбитий автомобіль – це не тільки купа металу, яку попереду чекає лише утилізація, але і справжній арт-об'єкт, який можна вивчати дуже довго завдяки правильному кадру.

Історичні фото ДТП motor.ru

Історичні фото ДТП motor.ru

Одерматт уникав фотографувати постраждалих водіїв і пасажирів. На чолі композиції – тільки автомобілі. Тому про тяжкість різних ДТП можна судити тільки за ступенем ушкоджень. Цей фотограф вмів показати їх у всій красі.

Історичні фото ДТП motor.ru

Історичні фото ДТП motor.ru

Історичні фото ДТП motor.ru

Деяким зображенням дійсно багато років. Середина минулого століття – цікавий час, коли автомобілі ставали дедалі популярнішими, але ще не були повсюдним явищем як зараз. Від цього зіткнення двох машин на безлюдній дорозі виглядає ще цікавіше.

Історичні фото ДТП motor.ru

Історичні фото ДТП motor.ru

Історичні фото ДТП motor.ru

Дивовижно, як людині вдалося перетворити свою роботу на справжнє мистецтво, яким ми тепер можемо насолоджуватися. Браво.

Історичні фото ДТП motor.ru

Історичні фото ДТП motor.ru

Історичні фото ДТП motor.ru

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