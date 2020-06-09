Не було шансів: автомобіль-ракета вибухнув при запуску

YouTube-канал Beyond the press підготував дивний ролик із запуском у космос старого Hyundai Getz, який стилізували під шаттл. Політ швидко закінчився, адже автомобіль просто вибухнув.

Метою експерименту була відправка автомобіля в космос. У такий спосіб планували дослідити можливість доставки піци в космос. Але автори проєкту підійшли до вирішення поставленого завдання дуже незвично.

Автомобіль-ракету намагалися запустити в космос, але машина вибухнула Скріншот відео

Автомобіль-ракету намагалися запустити в космос, але машина вибухнула Скріншот відео

Машину поставили вертикально, як і треба при запуску космічного шаттлу. Для створення імпульсу під автомобілем розмістили близько 70 кг вибухівки. Неважко здогадатися, що транспортний засіб просто розірвало на частини.

Автомобіль-ракету намагалися запустити в космос, але машина вибухнула Скріншот відео

Автомобіль-ракету намагалися запустити в космос, але машина вибухнула Скріншот відео

Найімовірніше, блогери розуміли, чим усе закінчиться, та навіть не розглядали більш успішний результат експерименту.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL показував відео, на якому блогер намагався зарядити електромобіль Tesla Model 3 прямо під час руху. Для цього йому знадобився спеціальний пристрій.

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