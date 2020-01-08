Названі найбезпечніші авто 2019 за версією Euro NCAP

Незалежна організація Euro NCAP представила список кращих автомобілів 2019 року зі точки зору безпеки в кожному з класів.
Про це повідомляє прес-служба організації. 2019 закінчився і настав час підвести підсумки краш-тестів. Всього за минулий рік Euro NCAP провів випробування 55 нових автомобілів, серед яких 41 отримав найвищу нагороду "5 зірочок". Це кращий результат за всю історію проведення краш-тестів Euro NCAP.
BMW 3 Series розділила перший рядок рейтингу безпеки в своєму класі з Tesla Model 3
euroncap.com
У категорії "Великі сімейні автомобілі" кращі результати продемонстрували Tesla Model 3 і BMW 3 Серії. У трійку фіналістів також увійшла нова Skoda Octavia.
Tesla Model 3 здобула перемогу відразу в двох номінаціях – "Великі сімейні авто" і "Електрокари і гібриди"
euroncap.com
Серед великих позашляховиків перемогу здобув Tesla Model X, які випередив за показниками безпеки іспанська кросовер SEAT Tarraco.
У рейтингу серед компактних сімейних авто кращим за підсумками тестів став Mercedes-Benz CLA, який здобув перемогу у впертій боротьбі з новим поколінням Mazda 3, яка зайняла почесне друге місце.
Mercedes-Benz CLA зміг випередити за результатами тестів Mazda 3
euroncap.com
Серед компактних позашляховиків за перемогу боролося чимало гідних претендентів, але за сумою балів кращі результати показали Subaru Forester, електричний кросовер Mazda CX-30 і Volkswagen T-Cross.
Серед компактних кросоверів найкращим визнано Subaru Forester
euroncap.com
У класі Supermini перше місце розділили спортивний хетчбек Audi A1 і один з бестселерів минулого року Renault Clio. Друге місце дісталося кросоверу Ford Puma.
Audi A1 розділив перше місце в категорії Supermini з французьким Renault Clio
euroncap.com
Серед гібридів і електромобілів перше і друге місця рейтингу зайняли одразу дві моделі Tesla – Model 3 Model X.
Tesla Model X показала кращі результати в області безпеки серед великих кросоверів
euroncap.com
Організатори також відзначили єдиний родстер, протестований в 2019 році – BMW Z4, який продемонстрував дуже високі результати в області безпеки.
BMW Z4 задав нові стандарти безпеки серед родстерів
euroncap.com
Нагадаємо, що незалежна організація Euro NCAP була заснована в грудні 1996 року в Бельгії. На сьогоднішній день вона є одним з найавторитетніших міжнародних інститутів в області оцінки безпеки, проведення всебічних випробувань і користується державною підтримкою багатьох країн Євросоюзу.
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