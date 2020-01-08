Названі найбезпечніші авто 2019 за версією Euro NCAP

Незалежна організація Euro NCAP представила список кращих автомобілів 2019 року зі точки зору безпеки в кожному з класів.

Про це повідомляє прес-служба організації. 2019 закінчився і настав час підвести підсумки краш-тестів. Всього за минулий рік Euro NCAP провів випробування 55 нових автомобілів, серед яких 41 отримав найвищу нагороду "5 зірочок". Це кращий результат за всю історію проведення краш-тестів Euro NCAP.

BMW 3 Series розділила перший рядок рейтингу безпеки в своєму класі з Tesla Model 3 euroncap.com

У категорії "Великі сімейні автомобілі" кращі результати продемонстрували Tesla Model 3 і BMW 3 Серії. У трійку фіналістів також увійшла нова Skoda Octavia.

Tesla Model 3 здобула перемогу відразу в двох номінаціях – "Великі сімейні авто" і "Електрокари і гібриди" euroncap.com

Серед великих позашляховиків перемогу здобув Tesla Model X, які випередив за показниками безпеки іспанська кросовер SEAT Tarraco.

У рейтингу серед компактних сімейних авто кращим за підсумками тестів став Mercedes-Benz CLA, який здобув перемогу у впертій боротьбі з новим поколінням Mazda 3, яка зайняла почесне друге місце.

Mercedes-Benz CLA зміг випередити за результатами тестів Mazda 3 euroncap.com

Серед компактних позашляховиків за перемогу боролося чимало гідних претендентів, але за сумою балів кращі результати показали Subaru Forester, електричний кросовер Mazda CX-30 і Volkswagen T-Cross.

Серед компактних кросоверів найкращим визнано Subaru Forester euroncap.com

У класі Supermini перше місце розділили спортивний хетчбек Audi A1 і один з бестселерів минулого року Renault Clio. Друге місце дісталося кросоверу Ford Puma.

Audi A1 розділив перше місце в категорії Supermini з французьким Renault Clio euroncap.com

Серед гібридів і електромобілів перше і друге місця рейтингу зайняли одразу дві моделі Tesla – Model 3 Model X.

Tesla Model X показала кращі результати в області безпеки серед великих кросоверів euroncap.com

Організатори також відзначили єдиний родстер, протестований в 2019 році – BMW Z4, який продемонстрував дуже високі результати в області безпеки.

BMW Z4 задав нові стандарти безпеки серед родстерів euroncap.com

Нагадаємо, що незалежна організація Euro NCAP була заснована в грудні 1996 року в Бельгії. На сьогоднішній день вона є одним з найавторитетніших міжнародних інститутів в області оцінки безпеки, проведення всебічних випробувань і користується державною підтримкою багатьох країн Євросоюзу.

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