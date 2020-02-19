Навеличніше авто за 1 млн євро згоріло прямо посеред дороги

Сумна для всього автомобільного світу новина прийшла з Монако. Прямо під час руху загорівся культовий італійський суперкар – на жаль, врятувати його не вдалося.

Як з'ясував OBOZREVATEL, мова йде проFerrari F40 – одне з найвеличніших авто в історії. Машина загорілася на одній з центральних вулиць князівства, і до моменту приїзду пожежної бригади автомобіль згорів практично повністю.

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Причиною пожежі, судячи з усього, стало самозаймання машини: на опублікованому відео видно, що вогонь виник в моторному відсіку, після цього перекинувся на салон, а потім і зовсім охопив увесь автомобіль.

Збиток від пожежі величезний, особливо якщо врахувати ціну суперкара: зараз середня вартість Ferrari F40 на ринку класичних авто становить 1 млн євро.

Згорілий Ferrari F40 facebook.com/JeromeGUTOWSKI

Згорілий Ferrari F40 facebook.com/JeromeGUTOWSKI

Згорілий Ferrari F40 facebook.com/JeromeGUTOWSKI

Згорілий Ferrari F40 facebook.com/JeromeGUTOWSKI

Згорілий Ferrari F40 facebook.com/JeromeGUTOWSKI

Відзначимо, що Ferrari F40 випускався з 1987 по 1992 рік. Це среднемоторний задньопривідний суперкар з кузовом типу берлінетта, оснащений 3,0-літровим двигуном V8 потужністю 478 к.с. (577 Нм) і 5-ступіневою МКПП. До "сотні" такий автомобіль розганяється за 3,7 сек, максимальна швидкість – 324 км/год.

Ferrari F40 wikipedia.org

Всього було випущено 1315 Ferrari F40.

До речі, це далеко не єдиний суперкар, який згорів за останній час.Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, недавно в одному з чеських тунелів подібна доля спіткала ексклюзивний Lamborghini.

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