Напав на заправку і зник: порушник потрапив на відео

У Канаді в місті Брендон сталося дещо дивне: автомобіліст у буквальному сенсі вирішив побити бензоколонку на АЗС. У всякому разі, такий сюжет записала камера відеоспостереження.

Що трапилося? Чоловік явно налаштований агресивно, адже він нападає на обладнання заправної станції з кулаками. Потім, спершись попереком на власну машину, б'є колонку ногами. Завершується "напад" побиттям заправним пістолетом.

Well, this guy looks like a real gas .... If you happen to know this hoser, feel free to pump some premium information our way. We'd love to throw him in the tank !! pic.twitter.com/TrrRMFj2i5