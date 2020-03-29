Намалюємо Mercedes: весело проводимо час на карантині

Карантин, викликаний пандемією коронавируса, не привід сумувати. Так вважають в компанії Mercedes-Benz. Слідом за своїми колегами з Audi, вони пропонують зайнятися художньою творчістю.

Весело провести час карантину можна з "розмальовками" від Mercedes-Benz mercedes-benz.de

Раніше ми пропонували познайомитися з кніжкой- "розфарбуванням" від компанії Audi. Природно, що за тиждень все картинки з чорно-білих стали кольоровими. Але, не варто засмучуватися. Тепер можна скачати та художньо оформити зображення різних машин компанії Mercedes-Benz.

Весело провести час карантину можна з "розмальовками" від Mercedes-Benz mercedes-benz.de

Серед ілюстрацій є сучасні моделі і футуристичні концепти, спортивні та гоночні боліди, а також класичні авто з трипроменевою зіркою на капоті.

Як писав раніше OBOZREVATEL, рідкісний екземпляр Mercedes-Benz оцінили в чверть мільйона доларів.

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