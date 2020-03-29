Головна Новини
29 березня • оновлено в 15:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Намалюємо Mercedes: весело проводимо час на карантині

561
Читати матеріал російською

Карантин, викликаний пандемією коронавируса, не привід сумувати. Так вважають в компанії Mercedes-Benz. Слідом за своїми колегами з Audi, вони пропонують зайнятися художньою творчістю.

Весело провести час карантину можна з "розмальовками" від Mercedes-Benz

Весело провести час карантину можна з "розмальовками" від Mercedes-Benz

mercedes-benz.de

Раніше ми пропонували познайомитися з кніжкой- "розфарбуванням" від компанії Audi. Природно, що за тиждень все картинки з чорно-білих стали кольоровими. Але, не варто засмучуватися. Тепер можна скачати та художньо оформити зображення різних машин компанії Mercedes-Benz.

Весело провести час карантину можна з "розмальовками" від Mercedes-Benz

Весело провести час карантину можна з "розмальовками" від Mercedes-Benz

mercedes-benz.de

Серед ілюстрацій є сучасні моделі і футуристичні концепти, спортивні та гоночні боліди, а також класичні авто з трипроменевою зіркою на капоті.

Як писав раніше OBOZREVATEL, рідкісний екземпляр Mercedes-Benz оцінили в чверть мільйона доларів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
авто новини Mercedes-Benz Audi
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги