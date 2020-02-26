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26 лютого • оновлено в 15:18
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Найпотужнішу гібридну Skoda Octavia виявили в Іспанії

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Напередодні дебюту нової спортивної версії Skoda Octavia RS на автошоу в Женеві, Фотошпигуни виявили тестову версію на дорогах Іспанії майже без камуфляжу.

Про це повідомляє портал Motor1. Чеський виробник продовжує дорожні тести найпотужнішою і спортивної версії популярної моделі Octavia. З урахуванням того, що виробництво новинки стартує в середині року, інженери продовжують доведення машини.

Skoda Octavia RS iV

Skoda Octavia RS iV

motor1.com

Skoda Octavia RS iV

Skoda Octavia RS iV

motor1.com

Офіційна прем'єра Octavia RS відбудеться на початку березня в Женеві. Автомобіль буде запропонований в декількох модифікаціях, в тому числі з заряджається гібридною силовою установкою, яку показали на звичайній версії в минулому році. Аналогічний силовий агрегат буде пропонуватися і для інших моделей концерну Volkswagen.

Вперше Skoda Octavia RS матиме гібридну версію, що отримала позначення RS iV

Вперше Skoda Octavia RS матиме гібридну версію, що отримала позначення RS iV

skoda-storyboard.com

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Skoda Octavia нового покоління дебютувала в минулому році

Skoda Octavia нового покоління дебютувала в минулому році

skoda-storyboard.com

Як ми вже писали раніше, Octavia RS iV отримає гібридний силовий агрегат сумарною потужністю 245 сил, який буде також використовуватися на Volkswagen Golf GTE і Cupra Leon eHybrid. Крім того, в гамі очікується бензинова версія. З нею мотором поділиться Golf GTI. Це буде 2,0-літровий TSI аналогічної потужності. Очікується, що для моделі буде доступний і 200-сильний турбодизель. Покупці зможуть вибирати між 6-ступінчастою "механікою" або 7-ступінчастою роботизованою КП DSG.

Офіційний тизер Skoda Octavia RS iV

Офіційний тизер Skoda Octavia RS iV

skoda-storyboard.com

Офіційний тизер Skoda Octavia RS iV

Офіційний тизер Skoda Octavia RS iV

skoda-storyboard.com

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Офіційний тизер Skoda Octavia RS iV з кузовом універсал

Офіційний тизер Skoda Octavia RS iV з кузовом універсал

skoda-storyboard.com

Від звичайних Octavia новинка буде відрізнятися власним обвісом, спойлером на кришці багажника, легкосплавними дисками з оригінальним дизайном і спортивним оформленням салону. Природно, що машина отримає власні настройки підвіски і зменшений кліренс.

Skoda Octavia RS iV

Skoda Octavia RS iV

motor1.com

Skoda Octavia RS iV

Skoda Octavia RS iV

motor1.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в компанії Skoda готують перший в своїй історії електричний кросовер.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Швейцарія Женева
Теги
Skoda Seat Volkswagen гібрид новини авто Женевський автосалон
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