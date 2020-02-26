Найпотужнішу гібридну Skoda Octavia виявили в Іспанії

Напередодні дебюту нової спортивної версії Skoda Octavia RS на автошоу в Женеві, Фотошпигуни виявили тестову версію на дорогах Іспанії майже без камуфляжу.

Про це повідомляє портал Motor1. Чеський виробник продовжує дорожні тести найпотужнішою і спортивної версії популярної моделі Octavia. З урахуванням того, що виробництво новинки стартує в середині року, інженери продовжують доведення машини.

Skoda Octavia RS iV motor1.com

Skoda Octavia RS iV motor1.com

Офіційна прем'єра Octavia RS відбудеться на початку березня в Женеві. Автомобіль буде запропонований в декількох модифікаціях, в тому числі з заряджається гібридною силовою установкою, яку показали на звичайній версії в минулому році. Аналогічний силовий агрегат буде пропонуватися і для інших моделей концерну Volkswagen.

Вперше Skoda Octavia RS матиме гібридну версію, що отримала позначення RS iV skoda-storyboard.com

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Як ми вже писали раніше, Octavia RS iV отримає гібридний силовий агрегат сумарною потужністю 245 сил, який буде також використовуватися на Volkswagen Golf GTE і Cupra Leon eHybrid. Крім того, в гамі очікується бензинова версія. З нею мотором поділиться Golf GTI. Це буде 2,0-літровий TSI аналогічної потужності. Очікується, що для моделі буде доступний і 200-сильний турбодизель. Покупці зможуть вибирати між 6-ступінчастою "механікою" або 7-ступінчастою роботизованою КП DSG.

Офіційний тизер Skoda Octavia RS iV skoda-storyboard.com

Офіційний тизер Skoda Octavia RS iV skoda-storyboard.com

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Від звичайних Octavia новинка буде відрізнятися власним обвісом, спойлером на кришці багажника, легкосплавними дисками з оригінальним дизайном і спортивним оформленням салону. Природно, що машина отримає власні настройки підвіски і зменшений кліренс.

Skoda Octavia RS iV motor1.com

Skoda Octavia RS iV motor1.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в компанії Skoda готують перший в своїй історії електричний кросовер.

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