Найпотужніший Toyota RAV4 покажуть в Лос-Анджелесі

Популярний кросовер Toyota RAV4 обзаведеться підзарядною (plug-in) гібридною версією, яку покажуть у США на автошоу в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє портал Motor1 з посиланням на представників компанії. Поки оприлюднено лише одне зображення машини.

Toyoya RAV4 PHEV motor1.com

Виробники не розкривають подробиць щодо технічних даних силового агрегату майбутнього авто. Однак, зазначають, що: "Це буде найпотужніший RAV4 за всю історію існування моделі".

Нагадаємо, що RAV4 Hybrid вже є найбільш потужним представником популярного кросоверного сімейства. В арсеналі нинішньої версії, оснащеної 2,5-літровим бензиновим ДВС і двома електромоторами, 218 к.с. (160 кВт).

Можна припустити, що Toyota встановила на новинку більш ефективну батарею замість нікель-метал-гідридної АКБ, що використовується зараз на RAV4. Підвищення потужності моторів спільно з новим літій-іонним акумулятором дозволить збільшити віддачу силового агрегату.

Ззовні RAV4 PHEV отримав низку відмінностей від інших версій. Наприклад, по краях переднього бампера з'явилися вертикальні світлодіодні смужки ДХО. Облицювання радіатора прикрасили тонкою хромованою облямівкою. Сама решітка має чорне глянцеве забарвлення, що відрізняється від інших RAV4. У нижній частині бампера з'явилися повітроводи з хромованими окладами. Крім того, для новинки підготували хромовані диски з оригінальним малюнком. Чорний дах вдало контрастує з новим червоно-коричневим кольором Supersonic Red.

Презентація модифікованого бестселера відбудеться 20 листопада на автошоу в Лос-Анджелесі. Дебют європейської версії очікується в березні наступного року на Женевському автосалоні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, компанія Toyota створила електромобіль, який не потрібно заряджати.

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