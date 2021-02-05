Найнадійніші позашляховики, які майже не ламаються: що треба знати про моделі

На бездоріжжі автомобілісти звикли цінувати потужність і прохідність машини. Ще важлива практичність, щоб у багажник вмістилося необхідне спорядження. Але в основі стоїть надійність.

AutoOboz зібрав найнадійніші позашляховики, які гідно показують себе не тільки в багнюці, але й на асфальті в повсякденному житті. Покупці ганяються саме за такими машинами.

Легендарний британський позашляховик з'явився 1948 року. Відтоді без принципових змін, які здебільшого зачіпали дизайн та опції підвищення комфорту, виготовлявся донедавна, поки на ринок не вийшов абсолютно новий наступник.

Квадратний "Гелендваген" – сьогодні радше модна міська іграшка, ніж використовуваний за призначенням позашляховик. Та моделі першої серії не мали нічого спільного з сучасним G-class. Звісно, ті авто були найнадійнішими. Проте й актуальний автомобіль не завдасть клопоту, якщо вчасно його обслуговувати.

Знаменитий позашляховик – простий і дуже функційний автомобіль із легким нальотом преміального шику. Це стосується моделі будь-якої генерації. Але більш ранні зразки, звісно, кращі, бо прості та надійні.

Тут ситуація схожа з Jeep Grand Cherokee. Але Tahoe заходить трохи з іншого боку. Будучи не менш надійним і невибагливим, цей позашляховик пропонує просторий інтер'єр, місткий багажник і багате оснащення.

Patrol – справжня класика поїздок бездоріжжям. Важко знайти умови, з якими цей автомобіль не зміг би впоратися. Старі моделі особливо запитані ентузіастами через неймовірну надійність.

Геній цього позашляховика полягає в тому, що первинний задум збережено навіть в актуальній генерації під товстим шаром сучасного обладнання. Новий Land Cruiser так само надійний, як і будь-який старий автомобіль, тільки підвищуються вимоги до уважного обслуговування.

Pajero є такою ж легендою, як і Land Cruiser. Але машина трохи менша й дешевша. Здається, Mitsubishi має намір відмовитися від цієї моделі і не розробляти наступника. Отже, навіть сучасні зразки скоро стануть класикою.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найдешевші кроссовери сучасності, які коштують від $4000. Їх не можна назвати позашляховиками, але головний козир – низька ціна.