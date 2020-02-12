Найкрасивіший: європейцям сподобався новий кросовер Kia

Бренд Kia отримав відразу дві нагороди за кращий дизайн продуктів від премії iF Design Awards.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Новий міський кросовер Kia XCeed став кращим в категорії "Продукти", а концепт Imagine переміг в номінації "Професійні концепти".

Kia XCeed удостоєний нагороди в категорії "Продукт" kia.com

Дизайн є однією з сильних сторін автомобілів Kia, а підтвердженням цьому є не тільки визнання покупців, а й професійні нагороди, в тому числі iF Design Awards. Цього року нагороду за кращий продуктовий дизайн отримав міський кросовер Kia XCeed, продажі якого стартували в Європі в кінці 2019 року.

Kia Imagine отримав нагороду iF Design Awardsв категорії "Професійні концепти" kia.com

Kia XCeed створений на новій платформі сімейства CEED, причому за дизайн і ходові характеристики кросовера відповідали фахівці франкфуртського дизайн-центру KIA. Крім самобутнього вигляду, XCeed може похвалитися широким вибором силових агрегатів, в тому числі і заряджають гібридних.

Kia XCeed PHEV kia.com

Нагадаємо, що в минулому році нагороду від iF Design Awards отримали хетчбек Ceed, Ceed Sportswagon і ефектний ProCeed. Більш того, в тест-драйві авторитетного німецького видання Auto Bild новий XCeed переконливо обійшов VW T-Roc.

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Продажі Kia XCeed стартували в Європі в кінці минулого року kia.com

Втім, цим досягнення Kia не обмежилися: концепт повністю електричного чотиримісного авто Imagine, представленого в минулому році в Женеві, нагородили за кращий дизайн в номінації "Професійні концепти". Всього з 2010 року продукти бренду Kia отримали 20 нагород iF Design Awards.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Kia XCeed отримав престижну нагороду "Золоте кермо" авторитетного німецького автомобільного видання Auto Bild.

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