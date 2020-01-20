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20 січня • оновлено в 12:45
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Найдорожче радянське авто в Україні: за нього просять $630 000

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Радянські автомобілі можуть коштувати, наче суперкари – десятки та навіть сотні тисяч доларів. Яскравий тому приклад – лімузин ЗІС, який зараз продають в Україні за шалені гроші.

Як з'ясував OBOZREVATEL, на одному з інтернет-майданчиків виставили на продаж кабріолет ЗІС-110Б 1949 року. Його вартість – 630 000 доларів! Для порівняння, за таку суму можна купити три Lamborghini Urus або вісім BMW X7.

Купити ЗІС-110 в Україні пропонують за 630 000 доларів

Купити ЗІС-110 в Україні пропонують за 630 000 доларів

auto.ria.com

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Така висока ціна, схоже, пояснюється низкою факторів. По-перше, сам собою ЗІС-110 є рідкісною моделлю (всього було випущено 2089 екземплярів), а версія кабріолет – тим паче. По-друге, цей транспортний засіб є кінозіркою: довгі роки ним володіла Одеська кіностудія, тож розкішний олдтаймер знявся не в одному фільмі. А по-третє – лімузин відреставрований із застосуванням оригінальних запчастин і, відповідно, перебуває у відмінному стані – велика удача для 70-річної машини.

Купити ЗІС-110 в Україні пропонують за 630 000 доларів

Купити ЗІС-110 в Україні пропонують за 630 000 доларів

Скриншот сайту auto.ria.com

Купити ЗІС-110 в Україні пропонують за 630 000 доларів

Купити ЗІС-110 в Україні пропонують за 630 000 доларів

auto.ria.com

Купити ЗІС-110 в Україні пропонують за 630 000 доларів

Купити ЗІС-110 в Україні пропонують за 630 000 доларів

auto.ria.com

Купити ЗІС-110 в Україні пропонують за 630 000 доларів

Купити ЗІС-110 в Україні пропонують за 630 000 доларів

auto.ria.com

Хоча загалом вартість однаково є завищеною: це підтверджує той факт, що для ЗІС не можуть знайти нового власника з літа 2017 року. Причому тоді він коштував ще понад 700 тисяч. До речі, разом із кабріолетом 2,5 роки тому продавали звичайний ЗІС-100 (з металевим дахом), але хотіли за нього значно менше – 450 тисяч.

ЗІС-110Б

ЗІС-110Б

cars.ru

Зазначимо, що ЗІС-110 випускався з 1945 до 1961 року (а кабріолет – упродовж 1949-1957 років). Це був шестиметровий легковий автомобіль представницького класу, призначений для вищих чинів СРСР. Основою для нього послугував "американець" Packard 180, під капотом розмістився рядний 8-циліндровий двигун об'ємом 6 літрів. Максимальна швидкість автомобіля складала 140 км/год.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Польщі продають 29-річну Skoda з мінімальним пробігом. Машина має ідеальний вигляд.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновини України
Тег
б/к автомобіль
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Гоша Злой
Гоша Злой
его здесь нереально продать. насировы с товарищами затаились) в Америку нужно перегонять, но там налоги немалые для таких машин.
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