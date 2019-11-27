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29 листопада • оновлено в 12:22
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Найдешевший пікап Tesla створили в Данії

6.5т
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Відомий датський ентузіаст Lego-руху Пітер Блекерт представив свою версію Tesla Cybertruck.

Як стало відомо OBOZREVATEL, химерний електричний пікап Tesla Cybertruck став об'єктом для натхнення фанів Lego. Є тільки кілька автомобілів у світі, які ідеально придатні для конструктора Lego, зокрема Tesla Cybertruck.

Tesla Cybertruck з деталей Lego

Tesla Cybertruck з деталей Lego

flickr.com

Так, поки чергове дітище Ілона Маска являє собою концептуальну модель, і можна з упевненістю сказати, що серійна машина матиме менш епатажний вигляд. Але Пітер Блекерт не став чекати релізу і представив на Flickr свою зменшену копію скандально відомого пікапа.

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Квадратні форми концепту і деталі конструктора Lego – просто ідеальне поєднання. Поки в данській компанії ще роздумують над новим конструктором, Пітер Блекерт вже презентував свою версію Tesla Cybertruck з плаcтикових деталей Lego.

Tesla Cybertruck з деталей Lego

Tesla Cybertruck з деталей Lego

flickr.com

Tesla Cybertruck з деталей Lego

Tesla Cybertruck з деталей Lego

flickr.com

Tesla Cybertruck з деталей Lego

Tesla Cybertruck з деталей Lego

flickr.com

Tesla Cybertruck з деталей Lego

Tesla Cybertruck з деталей Lego

flickr.com

Tesla Cybertruck з деталей Lego

Tesla Cybertruck з деталей Lego

flickr.com

Ба більше, він побудували відразу дві версії Cybertrucks. Одна являє собою зменшену копію оригінальної версії пікапа в сірому кольорі, як на презентації. Другий примірник виконаний у стилістиці іншого не менш відомого проєкту Маска SpaceX Mars – крім самого пікапа, в комплекті є квадроцикл і кілька фігурок коcмонавтів.

Tesla Cybertruck з деталей Lego

Tesla Cybertruck з деталей Lego

flickr.com

Tesla Cybertruck з деталей Lego

Tesla Cybertruck з деталей Lego

flickr.com

Tesla Cybertruck з деталей Lego

Tesla Cybertruck з деталей Lego

flickr.com

Tesla Cybertruck з деталей Lego

Tesla Cybertruck з деталей Lego

flickr.com

Tesla Cybertruck з деталей Lego

Tesla Cybertruck з деталей Lego

flickr.com

Tesla Cybertruck з деталей Lego

Tesla Cybertruck з деталей Lego

flickr.com

Як бачите, іграшковий Cybertrucks вигляд має дуже правдоподібний і, безумовно, стане гідним представником сімейства конструкторів Lego. Блекерт брав деталі з лінійки Lego Creator, оскільки форми пікапа Tesla настільки прості, що використовувати елементи конструктора Lego Technic немає необхідності.

Tesla Cybertruck з деталей Lego

Tesla Cybertruck з деталей Lego

flickr.com

Очевидно, фанатам доведеться почекати якийсь час, поки Lego не випустить офіційний конструктор, якщо він взагалі з'явиться. Але зважаючи на те, що серійне виробництво пікапа Tesla має стартувати в 2021 році, доведеться поки експериментувати з конструктором самостійно, надихаючись ідеями Блекерта або власною фантазією...

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL,

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Данія
Теги
Tesla електромобілі новини авто позашляховик
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