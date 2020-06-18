Найбільші затори: Київ очолив антирейтинг європейських міст
Київ виявився лідером серед європейських міст за кількістю заторів на дорогах
Виробник навігаційного обладнання та сервісів TomTom підвів підсумки дослідження за 2019 рік, яке присвячене містам світу з найбільшими заторами. Київ очолив європейський антирейтинг.
Цікаво, що за даними TomTom Київ опинився на третьому місці по Європі. На другому – Стамбул, хоча Туреччина лише частково знаходиться на території європейського континенту (як і безпосередньо Стамбул). Перше місце викликає ще більше питань, адже Росія також розташовується в Європі лише частково. Тим більше, в рейтингу TomTom зазначене не місто, а Московська область. Хоча дослідження проводили безпосередньо по містах.
Чомусь TomTom визначає Стамбул і Московську область як європейські міста
Таким чином, саме Київ виявився лідером серед європейських міст з найбільш проблемними заторами. Досягнення сумнівне, але жителі та гості української столиці навряд чи готові його оскаржити.
Якщо враховувати світовий список, Київ зайняв 12 місце. Одеса – на 18 позиції, а Харків – на 29. У європейській добірці Одеса і Харків потрапили в десятку міст з проблемними заторами.
Київ очолив антирейтинг європейських міст через затори
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