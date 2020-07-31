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Найбагатшим автомобільним блогером виявилася білявка із Supercar Blondie

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
1,2 т.
Найбагатшим автомобільним блогером виявилася білявка із Supercar Blondie

Supercar Blondie. Фото: lifestyleasia.com

Британський сайт GoCompare склав рейтинг найбагатших автомобільних блогерів. На першому місці списку опинилася дівчина, яка завоювала багатомільйонну публіку всього за пару років.

Отже, найуспішнішим автоблогером на даний момент є Олександра Марія Хірскі, яка відома в мережі як Supercar Blondie. Грунтуючись на кількості передплатників в Instagram (6,5 млн) та на YouTube (4 млн), а також і середній кількості переглядів відео, журналісти підрахували, що білявка заробляє на контенті близько 1,5 млн доларів на рік. Для порівняння, деякі пілоти Формули 1 заробляють близько 1,3 млн доларів.

Інстаграм Supercar Blondie.

Інстаграм Supercar Blondie. Скріншот

Supercar Blondie радує свою публіку в основному оглядом екзотичних авто, рідкісних машин і передсерійних прототипів.

Друге місце в рейтингу займає британський cантехнік, каскадер і зобретатель на ім'я Колін Фурз, пише auto.cz. На своїй інтернет-активності він заробляє на рік близько 670 тис. доларів. Фурз відомий своїми нереальними експериментами з автомобілями – наприклад, раніше він побудував на базі звичайної машини копію корабля на повітряній подушці із "Зоряних війн".

Інстаграм Коліна Фурза.

Інстаграм Коліна Фурза. Скріншот

Нарешті, замикає трійку лідерів блогер, який спеціалізується на автомобільних подорожах – Дейв Спаркс. Він заробляє на соцмережах близько 620 тис. доларів.

Інстаграм Дейва Спаркса.

Інстаграм Дейва Спаркса. Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що магазин з продажу розкішний речей шукає собі суперкар-скаута із зарплатою в 1 млн грн.

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