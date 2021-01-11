На торги виставили Porsche Cayenne для екстремального відпочинку

Позашляховик Porsche Cayenne Turbo S в оригінальному тюнінгу для подорожей виставили на продаж на одному з американських онлайн-аукціонів.

Про це повідомляється на сайті компанії. Позашляховик Porsche Cayenne першого покоління користується великою популярністю у покупців, але цей екземпляр відрізняється від інших.

Автомобіль являє собою серйозно доопрацьований варіант моделі Cayenne Turbo S 2006 року випуску. Машина пофарбована в насичений відтінок синього кольору Marine Blue Metallic, а впоратися з бездоріжжям допоможуть 18-дюймові легкосплавні диски зі спеціальною гумою BFGoodrich All-Terrain T/A KO2. Дорожній просвіт за рахунок ліфт-комплекту збільшили на 50 мм. Передні гальмівні механізми замінили на більш потужні. Крім того, автомобіль отримав посилені верхні важелі передньої підвіски.

Крім уже згаданих вище модифікацій, автомобіль отримав багажник-палатку Tepui HyBox на даху, додатковий захист днища спереду, комплект світлотехніки Hella, фаркоп і зовнішнє кріплення для запасного колеса на багажних дверей зі спеціальним домкратом.

Під капотом "туриста" ховається 4,5-літровий V8 з двома турбінами, які забезпечують машині 520 к.с. Разом з ним працюють 6-ступінчаста автоматична коробка передач Triptronic і двоступенева роздавальна коробка, а привід здійснюється на всі колеса.

На момент публікації ставки на аукціоні досягли $32500, але, не виключено, що вартість всюдихода ще виросте. Автомобіль має всі необхідні документи та "чисту" історію від Garfax.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , на аукціоні продають унікальну колекцію "масл карів", а в компанії Porsche відзначили випуск мільйонного екземпляра моделі Cayenne.