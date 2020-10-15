На скільки в Україні хочуть штрафувати за скручений пробіг на авто: названо суми

За скручений пробіг на автомобілях в Україні хочуть ввести штраф у розмірі від 3 400 до 34 000 грн. Таке покарання передбачає законопроєкт №4039, який зараз знаходиться на розгляді в комітетах Верховної Ради.

Про це повідомляє сайт FirstGear. Відповідно до законопроєкту, розмір штрафу залежатиме від характеру махінації та обставин, за яких було зроблено втручання в одометр транспортного засобу. Зокрема, документом пропонується введення таких штрафів:

3400 грн – за відключення кабелю приладовій панелі або від'єднання троса спідометра.

8500 грн – за розбіжність (зменшення) показників одометра із зафіксованими раніше в Єдиному державному реєстрі, виявлену під час реєстраційних дій або технічного контролю.

17 000 грн – за розбіжність (зменшення) показників із зафіксованими раніше на митниці, виявлену під час реєстрації розмитненого автомобіля

34 000 грн – за пропозицію послуги зі скручування пробігу.

Водночас наголошується, що в тому разі, якщо власник автомобіля не зможе пояснити походження скрученого пробігу, штраф доведеться платити йому.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні продають автомобілю зі скрученим пробігом навіть на 2 млн км.