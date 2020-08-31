Автори YouTube-каналу Lost Adventures виявили на околиці Лондона занедбаний ангар з ексклюзивними машинами. Пізніше ЗМІ дізналися, що гараж належить заводу компанії Bristol Cars, яка була ліквідована в травні цього року.

Як пише Daily Mail, серед знайдених машин виявилася така екзотика, як передсерійні прототипи Bristol Bullet 2016 року, Bristol 409 Bullet Speedster 1964 року, Bristol Fighter 1982 року, таксі Beardmore 1957 року, макет гоночного автомобіля серії URT A1GP Open Wheeled Motorsport Series і ряд інших авто розробки Bristol.

Автомобілі, які знайшли на заводі Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Крім того, тут же були знайдені машини інших виробників, наприклад, Bentley Continental Flying Spur 2008 року. Автомобілі сторонніх марок, швидше за все, використовувалися керівництвом компанії в особистих цілях. Втім, є й інша версія – за чутками, справи у компанії були настільки погані, що вона бралася за ремонт будь-яких авто.

Автомобілі, які знайшли на заводі Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Автомобілі, які знайшли на заводі Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Автомобілі, які знайшли на заводі Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Автомобілі, які знайшли на заводі Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Автомобілі, які знайшли на заводі Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Автомобілі, які знайшли на заводі Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Передбачається, що загальна вартість всіх знайдених авто становить близько 1,3 млн доларів.

Автомобілі, які знайшли на заводі Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що найдорожче китайське авто оцінили майже в 1,5 млн доларів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал