На дорогах спіймали незвичну підробку нового електромобіля Tesla

Пікап Tesla Cybertruck настільки сколихнув світ своїм виглядом, що цілком було б логічно очікувати швидкого виходу його копії. Щоправда, ніхто не очікував, що перша копія буде саме такою...
Як з`ясував OBOZREVATEL, один із американців переробив свій бензиновий пікап на "клона" нового електрокара від компанії Ілона Маска. Однак схожість далеко не стовідсоткова: як можна бачити на фото, вона полягає лише в загальних формах та вигляді авто.
Щоб вселити дух Cybertruck у звичайний пікап, власник останнього зробив імітацію плоских панелей Tesla і гострої лінії даху. Для цього йому знадобився картон та клейка стрічка.
Американець стилізував звичайний пікап під Tesla Cybertruck
reddit.com
З якою метою був зроблена "переробка", сказати складно: можливо, автор цього творіння як власник брутального, багатолітрового пікапа хотів просто висміяти вантажівку Tesla Cybertruck за її специфічний дизайн. Але не виключена також діаметрально протилежна версія: він настільки закохався у клиноподібний електрокар, що не зміг дочекатися 2021 року (саме тоді його стартує виробництво) і вирішив тимчасово зробити собі такий пікап із наявного автомобіля. На це також вказує той факт, що знімок був зроблений біля шоуруму Tesla: можливо, саме тієї миті "пікаповод" оформляв передзамовлення на нову Теслу.
Нарешті, третя версія – житель США зажадав просто показати, що як за допомогою картону і скотча можна легко повторити зовнішній вигляд Cybertruck. Якщо це так, то він безумовно заслуговує похвали за своє чудове почуття гумору.
Як раніше розповідав OBOZREVATEL:
Tesla Cybertruck вперше виїхав на громадські дороги під керуванням Ілона Маска.
Прихована камера Tesla спіймала злочинця на гарячому.
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