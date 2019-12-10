На дорогах спіймали незвичну підробку нового електромобіля Tesla

Пікап Tesla Cybertruck настільки сколихнув світ своїм виглядом, що цілком було б логічно очікувати швидкого виходу його копії. Щоправда, ніхто не очікував, що перша копія буде саме такою...

Як з`ясував OBOZREVATEL, один із американців переробив свій бензиновий пікап на "клона" нового електрокара від компанії Ілона Маска. Однак схожість далеко не стовідсоткова: як можна бачити на фото, вона полягає лише в загальних формах та вигляді авто.

Щоб вселити дух Cybertruck у звичайний пікап, власник останнього зробив імітацію плоских панелей Tesla і гострої лінії даху. Для цього йому знадобився картон та клейка стрічка.

Американець стилізував звичайний пікап під Tesla Cybertruck reddit.com

З якою метою був зроблена "переробка", сказати складно: можливо, автор цього творіння як власник брутального, багатолітрового пікапа хотів просто висміяти вантажівку Tesla Cybertruck за її специфічний дизайн. Але не виключена також діаметрально протилежна версія: він настільки закохався у клиноподібний електрокар, що не зміг дочекатися 2021 року (саме тоді його стартує виробництво) і вирішив тимчасово зробити собі такий пікап із наявного автомобіля. На це також вказує той факт, що знімок був зроблений біля шоуруму Tesla: можливо, саме тієї миті "пікаповод" оформляв передзамовлення на нову Теслу.

Нарешті, третя версія – житель США зажадав просто показати, що як за допомогою картону і скотча можна легко повторити зовнішній вигляд Cybertruck. Якщо це так, то він безумовно заслуговує похвали за своє чудове почуття гумору.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL:

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