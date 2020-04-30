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30 квітня • оновлено в 12:14
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На дні річки знайшли потяг, якому 135 років. Відео

2.6т
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Чого тільки не знайти на дні річки! Наприклад, паровоз 1885 року випуску, який виявили в одній з річок регіону Саутленд у Новій Зеландії, де потяг пролежав понад 90 років.

Зовнішній вигляд локомотива і його стан відразу дають зрозуміти, що транспортний засіб пролежав у воді дійсно довгий час. Цікаво, що місцеві небайдужі любителі старовини поділилися бажанням відновити паровоз. Варто припустити, що це насправді неможливо.

135-річний паровоз знайшли на дні річки

135-річний паровоз знайшли на дні річки

carakoom.com

Як поїзд взагалі опинився на дні річки? За попередньою інформацією, його туди скинули по непотрібності після Першої світової війни. Уявити такий сценарій сьогодні досить важко.

135-річний паровоз знайшли на дні річки

135-річний паровоз знайшли на дні річки

carakoom.com

Старе фото NZR V class від Lumsden Heritage Trust

Старе фото NZR V class від Lumsden Heritage Trust

rnz.co.nz

Знайдений локомотив NZR V class від Lumsden Heritage Trust вважається одним з останніх вироблених екземплярів цієї моделі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про ВАЗ-2109, який знайшли в Україні в новому стані через 30 років.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
потяг курйоз ретро
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
ну да ,востановят, медный котел.смешно.
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