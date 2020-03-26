На дні річки знайшли кілька легендарних автомобілів

У США в місті Портленд (штат Орегон) блогери знайшли шість автомобілів на дні річки! Всі вони є чудовими зразками автопрому минулого століття та класичного дизайну.

Але почалася історія незвично. Дослідники вирушили вивчати річку після історії про дівчину, яка близько 20 років тому скинула на дно пікап свого хлопця. Деталі тієї сварки невідомі (або все сталося випадково?). У будь-якому разі, дослідники хотіли знайти на дні річки старий Chevrolet.

Після кількох десятиліть під водою стан автомобіля дещо змінюється ... motor1.com

Однак на їхній подив, під водою ховалося кілька цікавих автомобілів, кожен з яких свого часу розбурхував розуми петролхедів. Місце виявилося справді унікальним, адже в числі незвичайних знахідок виявився один з кращих японських автомобілів в історії.

Чудову Mazda RX-7 знайшли перевернутою на дні річки. Ми все ще можемо з упевненістю говорити, що раніше цей екземпляр був червоним. Хоча скільки часу автомобіль провів під водою – невідомо. Цю модель почали виробляти в 1978 році.

Незважаючи на тотальне затоплення, модель залишилася впізнаваною motor1.com

Швидше за все, відновити Mazda RX-7 неможливо motor1.com

Але під водою знайшли рестайліговий варіант, який з'явився в 1981 році. Тому на дні річки спорткар Мазда міг пролежати близько 40 років! Авжеж, якщо під воду впав один з перших екземплярів оновленої моделі. Свого часу автомобіль розробили як суперника легендарного Porsche 911. На думку багатьох ентузіастів, японська модель відмінно впоралася з цим завданням.

Так Mazda RX-7 виглядала в новому стані mazda.com

На відео показали саме цю знахідку. Однак вдалося знайти й інші автомобілі. Наприклад, Ford Mustang Mach 1 1973 року та відразу три пікапи. Один з них – Chevrolet Luv – можливо, якраз є тим самим автомобілем, з якого почалася ця історія незвичайних пошуків.

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