Найкращі автомобілі для риболовлі в Україні: скільки коштують і чим хороші

Осінь – найбільш відповідний час для полювання й риболовлі. Навіть якщо йдеться просто про вилазку на природу, сьогодні кращого варіанту відпочити в умовах карантину не знайти.

AutoOboz підібрав найбільш пригожі автомобілі для піску, каменів, лісів і бруду, які тільки можна купити в Україні. З чого вибрати?

Японці точно знаються на позашляховиках. Почнімо саме з такого автомобіля. Suzuki Jimy – справжня легенда офф-роуда, яку знають майже у всьому світі. Цікаво, що при своїх видатних здібностях автомобіль залишається дуже демократичною пропозицією. В Україні ціни стартують від 559 000 грн.

Водночас Suzuki Jimy завжди повнопривідний, навіть якщо ви купите його в базовій комплектації без додаткових опцій. Дивно, що такий позашляховик можна купити за ціною Skoda Octavia. Завдяки цьому модель вийшла дуже популярною. Періодично за нею збираються черги охочих долучитися до світу бездоріжжя... Ідеальний автомобіль за межами асфальту.

Пікап – транспортний засіб, який незаслужено рідко спливає в пам'яті під час вибору машини для полювання й риболовлі. Це дивно, адже Toyota Hilux здатна заїхати дуже далеко. І навіть повернутися назад, що навіть важливіше.

В Україні за цю модель дилери просять від 952 544 грн. Дорого, але навіть у "базі" пікап пропонує повнопривідну трансмісію і 150-сильний дизельний двигун. Звісно, в поїздках містом не найкращий вибір. Але якщо ви живете на віддалі від великих населених пунктів, ця машина ще й у господарстві знадобиться.

Хардкорним любителям бездоріжжя і свіжого лісового повітря можна порекомендувати лише Jeep Wrangler. В Україні продається за 1 500 000 грн. Зовсім недешевий варіант, але це скоріше всюдихід і одночасно станція виживання у важких умовах, ніж автомобіль. Ті, хто вибирає цей позашляховик, точно знають, для чого він потрібен.

З невеликою доплатою – за 1 560 000 грн – можна звернути увагу на Jeep Grand Cherokee. Не менша легенда, ніж Wrangler. На бездоріжжі хороший, але є більш цивілізованим транспортним засобом. Ця модель, як і її пасажири, почувається досить комфортно в міських просторах. Але якщо потрібно прокотитися менш твердою і рівною поверхнею, все вийде.

Мабуть, найбільш несподіваний варіант у добірці – бюджетний кросовер Renault Duster. Це не позашляховик у класичному розумінні, тут немає рамної конструкції і понижувальних передач у КПП, а за 382 900 грн можна купити лише передньопривідну модифікацію. Проте доступні версії з 4х4. І це виручає на бездоріжжі.

До того ж Duster – досить міцна і проста машина, яку спочатку створювали для важких умов, поганих доріг і агресивного клімату. Якщо потрібен найдешевший новий "позашляховик", це хороший вибір. Головне, не знущатися з машини й розуміти межі її здібностей.

Land Rover Defender – відроджена легенда британського будівництва позашляховиків. За нескромні 1 612 936 грн в Україні пропонують знамените ім'я, харизматичний дизайн і найкращі технічні напрацювання альянсу Jaguar-Land Rover.

У новому поколінні Defender став набагато цивілізованішим і комфортнішим, пропонуючи дуже сучасний компроміс між поїздками в багнюці та в міському середовищі. Зручний продуманий салон і багатий набір опцій особливо до душі сімейним покупцям.

Як завжди, межі в цінах не існує. Особливо в тому разі, коли ми говоримо про надздібності, які здатні запропонувати кращі позашляховики. Мабуть, королем сегмента можна назвати Toyota Land Cruiser 200. Готуйте щонайменше 1 814 240 грн, якщо згодні з цим твердженням.

Дивно, з якою легкістю цей автомобіль доводить свою перевагу. У кожному поколінні Land Cruiser стає комфортнішим, сучаснішим і більш технологічним, але не відходить від своїх початкових ідей утилітарності та надійності. Toyota вже кілька років зволікає з виходом наступної генерації, але ми згодні – краще почекати ще.

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про нові автомобілі, які можна купити в Україні з повним приводом. Деякі моделі здатні здивувати своїми цінниками.