Головна Новини
8 листопада • оновлено в 18:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

На базі Toyota RAV4: в мережі показали новий кросовер

1.3т Читати матеріал російською

Toyota Wildlander – новий кросовер, який створили на базі популярної "Тойота РАВ 4". Компанія розповсюдила офіційні тизери новинки, проте її зовнішність вже перестала бути секретом.

Як стало відомо OBOZREVATEL, повноцінні фото моделі "в повний зріст" опинилися в базі Міністерства промисловості Китаю. Тому навіть з урахуванням тізерів, які не показують дизайн авто повністю (але в той же час досить інформативні), ми можемо вивчити зовнішність Toyota Wildlander в деталях.

Toyota Wildlander 2020 року, яка заснована на Toyota RAV4 2019

Toyota Wildlander 2020 року, яка заснована на Toyota RAV4 2019

Міністерство промисловості Китаю

В першу чергу варто відзначити, що кузов новинці дістався від донора. Але передній і задній бампери, так само як і зовнішня світлотехніка, тут інші. Завдяки цим елементам автомобіль виглядає досить самобутньо і не відразу видає спорідненість з Toyota RAV4 2019 модельного року.

Новини
"Дешева Toyota RAV4" Бюджетний кросовер перестав бути секретом

Новий кросовер "Тойота" отримав великі повітрозабірники по краях переднього бампера і фари елегантної форми. Задні ліхтарі візуально об'єднані в суцільний елемент за допомогою чорної глянсової поперечини, в їх оформленні використані хромовані "шпильки".

Ззаду, так само як і спереду, Toyota Wildlander відрізняється від свого донора

Ззаду, так само як і спереду, Toyota Wildlander відрізняється від свого донора

Міністерство промисловості Китаю

Крім того, компанія показала фрагмент передньої панелі інтер'єру. В цілому тут впізнавана архітектура, але від ісходника новий SUV відрізняється оформленням кнопок і відсутністю фізичних перемикачів навколо центрального монітора.

Перше зображення інтер'єру Toyota Wildlander 2020

Перше зображення інтер'єру Toyota Wildlander 2020

toyota.com

На вибір покупцям запропонують дві силові установки: бензиновий мотор об'ємом 2 л і варіатор або гібрид з 2,5-літровим двигуном і двома електромоторами. Останній варіант видає 222 к.с. сумарної потужності і обіцяє 4,6 л/100 км в змішаному режимі.

Офіційний тизер Toyota Wildlander 2020

Офіційний тизер Toyota Wildlander 2020

toyota.com

Новини
Toyota відновила кросовер C-HR
Офіційний тизер Toyota Wildlander 2020

Офіційний тизер Toyota Wildlander 2020

toyota.com

Власне, те саме оснащення є і у "РАВ 4". Безпосередньо Toyota Wildlander 2020 розробили спеціально для китайського ринку. Новинка буде продаватися паралельно зі своїм родичем, що є стандартною ситуацією для Піднебесної. Багато світових виробників пропонують там по дві моделі на базі одного авто.

Toyota RAV4 2019 послужила основою для нового кросовера

Toyota RAV4 2019 послужила основою для нового кросовера

toyota.com

Toyota RAV4 2019

Toyota RAV4 2019

toyota.com

Новини
Toyota представила свій найменший кросовер на базі Yaris

Як розповідав OBOZREVATEL :

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини автосвіту
Теги
авто кросовер Toyota гібрид новини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel