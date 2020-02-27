На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

У соцмережі Facebook з'явилися фотографії автомобільного кладовища, на якому збираються машини під утилізацію. Звалище знаходиться в Іспанії, на ній зберігаються тисячі авто, багато з яких – справжні легенди.

Фотографії були опубліковані в співтоваристві Amantes del motor clásico. Точне місце знаходження цього місця не уточнюється, але в коментарях один з користувачів отмечтіл, що кладовище розташовується приблизно в 35 км від Мадрида.

Amantes del motor clásico, Facebook

Судячи по знімках, сюди звозять машини з усієї країни, причому на майданчику машини розташовуються по маркам і моделям (на деяких звалищах це роблять з метою продажу запчастин від привезених авто). Серед представлених на фото моделей – безліч класичних SEAT Toledo, MINI Cooper, Volkswagen Kafer, FIAT 500, Lancia Thema, культові моделі Mercedes, BMW та ін.

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Amantes del motor clásico, Facebook

Очевидно, що з часом всі ці автомобілі будуть відправлені під прес, хоча не виключено, що деяким екземплярам пощастить і їх викуплять колекціонери.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Німеччині виявили кілька Lada Samara без пробігу, які закинули ще багато років тому.

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