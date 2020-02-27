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27 лютого • оновлено в 14:12
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На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

3.3т
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У соцмережі Facebook з'явилися фотографії автомобільного кладовища, на якому збираються машини під утилізацію. Звалище знаходиться в Іспанії, на ній зберігаються тисячі авто, багато з яких – справжні легенди.

Фотографії були опубліковані в співтоваристві Amantes del motor clásico. Точне місце знаходження цього місця не уточнюється, але в коментарях один з користувачів отмечтіл, що кладовище розташовується приблизно в 35 км від Мадрида.

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

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Судячи по знімках, сюди звозять машини з усієї країни, причому на майданчику машини розташовуються по маркам і моделям (на деяких звалищах це роблять з метою продажу запчастин від привезених авто). Серед представлених на фото моделей – безліч класичних SEAT Toledo, MINI Cooper, Volkswagen Kafer, FIAT 500, Lancia Thema, культові моделі Mercedes, BMW та ін.

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

На батьківщині SEAT тисячі культових авто чекають на утилізацію: шокуючі фото

Amantes del motor clásico, Facebook

Очевидно, що з часом всі ці автомобілі будуть відправлені під прес, хоча не виключено, що деяким екземплярам пощастить і їх викуплять колекціонери.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Німеччині виявили кілька Lada Samara без пробігу, які закинули ще багато років тому.

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Автор
Валентин Петров
Теги
ретро фотографии б/к автомобіль Alfa Romeo Mercedes-Benz BMW Seat
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