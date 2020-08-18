На батьківщині Daewoo Nexia випускатимуть електромобілі по $3000.

В Узбекистані за підтримки Китаю будуть випускатися дуже дешеві електромобілі. Під нове виробництво вже будується завод, запуск машин в серію намічено на 2021 рік.

Як повідомляє узбецька редакція журналу Forbes, разом з партнерами з Піднебесної проект реалізовує фірма "Шаффоф омад саноат" – це найбільше бізнес-об'єднання Німеччини, яке відкрило своє представництво в Узбекистані буквально у липні цього року.

Новий завод знаходитиметься у місті Коканд, його площа складе 30 000 кв. км. В підприємство інвестують 30 млн, з яких $24 млн виділить китайська сторона.

Цікаво, що електромобілі планують продавати по 3000 доларів за штуку. Це досить небагато, тому, швидше за все, йдеться не про повноцінні автомобілі, а мотоколяски, "одягнені" у кузова і оснащені автомобільними органами керування (на заголовному фото). Такі транспортні засоби користуються великим попитом к Піднебесній.

Крім ринку самого Узбекистану, плануються постачання продукції на експорт.

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