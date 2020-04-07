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7 квітня • оновлено в 11:53
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На 11 км! Нову BMW M5 2020 розбили відразу після купівлі

4.5т
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Житель США придбав собі спортивний седан BMW M5 2020 року, проте момент щастя, на жаль, швидко перервався – машину розбили відразу після виїзду з автосалону.

Незвичайна ДТП сталася у Балтіморі, штат Меріленд. Американець забрав свою нову БМВ у дилера і вже через якийсь час його протаранив кросовер (у лівий бік). Від удару водій "п'ятірці" не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в стовп.

Розбита BMW M5 з пробігом 11 км

Розбита BMW M5 з пробігом 11 км

facebook.com/KarachiTrack

Яким же чином інший автомобіліст, який сидів за кермом SUV, ухитрився розбити нового "баварця"? Судячи з усього, кросовер робив розворот і попрямував до крайнього правого ряду, де і врізався у BMW. Після цього він, мабуть, продовжив рух, а потім розвернувся на 180 градусів.

Розбита BMW M5 з пробігом 11 км

Розбита BMW M5 з пробігом 11 км

facebook.com/KarachiTrack

Розбита BMW M5 з пробігом 11 км

Розбита BMW M5 з пробігом 11 км

facebook.com/KarachiTrack

Розбита BMW M5 з пробігом 11 км

Розбита BMW M5 з пробігом 11 км

facebook.com/KarachiTrack

Розбита BMW M5 з пробігом 11 км

Розбита BMW M5 з пробігом 11 км

facebook.com/KarachiTrack

Обидва автомобілі значного постраждали в аварії. Що стосується BMW M5, у неї повністю пошкоджена передня частина, а також задні двері і заднє крило з лівого боку. Подушки безпеки, звичайно, спрацювали. На момент зіткнення пробіг машини становив 11 км.

При всьому цьому BMW M5 2020 є далеко недешевим автомобілем: у США супер-седан коштує від 102 700 доларів. Автомобіль оснащується 4,4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 600 к.с. потужності і 750 Нм. До 100 км/год така "емка" прискорюється за 3,4 сек, максимальна швидкість становить 305 км/год.

До речі, як уже повідомляв OBOZREVATEL буквально днями в США відбулося п охожее ДТП за участю Chevrolett Corvette C8. На наступний день після покупки його протаранив п'яний водій.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
BMW авто курйоз ДТП нові авто
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