Mustang став найпродаванішим спорткаром у світі

У день свого 56-річчя Mustang здобув титул найпродаванішого спортивного авто й звання найбільш популярного спортивного купе 5 рік поспіль.

2020 Ford Mustang media.ford.com

Від моменту початку експорту Mustang шостого покоління по всьому світу в 2015 році по грудень 2019 року компанія Ford продала 633000 автівок у 146 країнах світу, зокрема 102090 машин у 2019 році. Крім того, автомобіль Mustang — це офіційно найбільш продаваний спортивний автомобіль Америки за останні 50 років.

2020 Ford Mustang media.ford.com

"Ми пишаємося своїми дедалі надійнішими та потужнішими автомобілями Mustang, – заявив Джим Фарлі, головний виконавчий директор Ford. – Від Швеції до Шанхая, усе більше й більше справжніх поціновувачів найкращих автівок насолоджуються відчуттям свободи в нових Mustang".

2020 Ford Mustang media.ford.com

У 2019 роцi компанія Ford продала в Європі 9900 Mustang, що на 3% перевищує відповідний показник, зафіксований у попередньому році. Так у Німеччині продажи зросли на 33%, у Польщі – майже на 50%, а у Франції – практично вдвічі.

2020 Ford Mustang media.ford.com

Як повiдомляв ранiше OBOZREVATEL, 30-річний поліцейський Ford Mustang продадуть на аукціоні

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