Головна Новини
23 квітня • оновлено в 15:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Mustang став найпродаванішим спорткаром у світі

1.1т
Читати матеріал російською

У день свого 56-річчя Mustang здобув титул найпродаванішого спортивного авто й звання найбільш популярного спортивного купе 5 рік поспіль.

2020 Ford Mustang

2020 Ford Mustang

media.ford.com

Від моменту початку експорту Mustang шостого покоління по всьому світу в 2015 році по грудень 2019 року компанія Ford продала 633000 автівок у 146 країнах світу, зокрема 102090 машин у 2019 році. Крім того, автомобіль Mustang — це офіційно найбільш продаваний спортивний автомобіль Америки за останні 50 років.

2020 Ford Mustang

2020 Ford Mustang

media.ford.com

"Ми пишаємося своїми дедалі надійнішими та потужнішими автомобілями Mustang, – заявив Джим Фарлі, головний виконавчий директор Ford. – Від Швеції до Шанхая, усе більше й більше справжніх поціновувачів найкращих автівок насолоджуються відчуттям свободи в нових Mustang".

2020 Ford Mustang

2020 Ford Mustang

media.ford.com

У 2019 роцi компанія Ford продала в Європі 9900 Mustang, що на 3% перевищує відповідний показник, зафіксований у попередньому році. Так у Німеччині продажи зросли на 33%, у Польщі – майже на 50%, а у Франції – практично вдвічі.

2020 Ford Mustang

2020 Ford Mustang

media.ford.com

Як повiдомляв ранiше OBOZREVATEL, 30-річний поліцейський Ford Mustang продадуть на аукціоні

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
Ford суперкар нові авто новини авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,6 мільйони осіб, загинули – понад 182 тисячі.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • У ВООЗ озвучили нові тривожні тенденції в зв'язку з пандемією - це надовго.

  • В Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги