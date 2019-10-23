Новий позашляховик Mitsubishi може їздити на гасі

На автосалоні в Токіо Mitsubishi представила концептуальний всюдихід MI-Tech Concept.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Незвичайний баггі, який отримав назву MI-Tech Concept, дивує великою кількістю технічних інновацій.

Mitsubishi MI-Tech Concept www.mitsubishi-motors.com

Mitsubishi MI-Tech Concept являє собою компактний підзаряджаємий гібридний SUV з повнопривідною трансмісією. Крім позашляхових здібностей творці обіцяють просунуту електронну "начинку", яка забезпечить широкі комунікаційні можливості, безпеку як на дорозі, так і за її межами, допоможе водієві в складній дорожній ситуації.

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Зовнішній вигляд концепту виконаний у фірмовому стилі Dynamic Shield. Позашляховий характер всюдихода підкреслюють нарочито брутальні форми і потужні колісні арки. У нижню частину переднього і заднього бампера імплантовані алюмінієві захисні вставки.

Mitsubishi MI-Tech Concept www.mitsubishi-motors.com

Дизайн салону об'єднує в собі дух японського мінімалізму і стиль hi-tech. Однією з найбільш цікавих "фішок" новинки – лобове скло, яке перетворюється на великий проекційний екран. На нього виводиться вся необхідна інформація, включаючи підказки навігатора.

Mitsubishi MI-Tech Concept www.mitsubishi-motors.com

Також концепт отримав електронну систему допомоги водієві MI-Pilot, яка дозволяє рухатися в режимі "автопілота" не тільки по магістралі, а й по бездоріжжю.

Mitsubishi MI-Tech Concept www.mitsubishi-motors.com

На концепті MI-Tech Concept компанія випробувала новий легкий силовий агрегат PHEV. Замість звичайного ДВС на машині встановили невеликий газотурбінний двигун, який виконує функцію генератора. Серед переваг такого рішення називають "всеїдність" газотурбінного двигуна, компактні розміри, високі обороти і низький рівень шкідливих викидів.

Mitsubishi MI-Tech Concept www.mitsubishi-motors.com

Фірмова повнопривідна трансмісія S-AWC 4-го покоління має в своєму активі системи контролю тяги на передніх і задніх колесах. А завдяки електроприводу можна індивідуально регулювати не тільки момент, який передається на кожне з коліс, але і гальмувати їх.

Mitsubishi MI-Tech Concept www.mitsubishi-motors.com

Керівництво компанії планує представити нові компактні і середньорозмірні SUV з гібридними і електричними приводами вже в 2022 році.

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Токіо свої електрично кросовери представили компанії Mazda і Nissan.

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