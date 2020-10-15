Mitsubishi оновила кросовер Eclipse Cross

Компанія Mitsubishi показала перші ілюстрації рестайлінгового кросовера Eclipse Cross.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Найменший кросовер в сімействі Mitsubishi отримав ефектну зовнішність, розширений спіcок опцій і гібридну версію PHEV.

Зовнішність рестайлінгового Eclipse Cross виконана у фірмовому стилі Dynamic Shield. Автомобіль отримав новий бампер, інше оформлення світлотехніки, а облицювання радіатора тепер не хромоване і глянсово-чорне. Є зміни ї в задній частині. Кросовер отримав нові двері багажника зі збільшеним склом, інший бампер і нову світлотехніку.

У салоні з'явився 8-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи з "олдскульний" регуляторами настройки. Сам екран змістили ближче до водія і пасажира для зручності користування.

Eclipse Cross успадкував від свого попередника 1,5-літровий 4-циліндровий мотор MIVEC з турбонаддувом і прямим уприскуванням палива. Він отримав нову полегшену турбіну, що дозволило підвищити економічність і зменшити "турбояму". Його потужність досягає 150 л.с., а крутний момент дорівнює 250 Нм. Він працює в парі з варіатором CVT зі спортивним режимом, який має 8 "віртуальних" передач.

Реалізувати потенціал мотора допомагає фірмова система повного приводу S-AWC. Крім того, у новинки були замінені пружини в передній підвісці McPherson, а також перенастроєна задня богатоважильна конструкція.

Що стосується гібридної версії, то вона успадкує силовий агрегат PHEV від спорідненої моделі Outlander PHEV. Автомобіль отримає 2,4-літровий бензиновий мотор MIVEC, два електродвигуна і планетарну коробку передач.

Система PHEV автоматично перемикається між повністю електричним і гібридними режимами роботи залежно від дорожніх умов і навантаження. Сумарна потужність подібного гібридного приводу – 224 к.с., а батареї ємністю 13,8 кВтг вистачить, щоб подолати виключно на електриці близько 60 км.

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