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18 листопада • оновлено в 12:43
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Misubishi офіційно представила найдешевші моделі

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Mitsubishi Mirage і Mitsubishi Attrage – найбільш доступні моделі в лінійці японського виробника. Обидва автомобілі отримали сучасний дизайн і оновлений інтер'єр.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компактні авто для 2020 модельного року виконали в актуальному корпоративному стилі компанії. Насамперед це стосується нової передньої решітки й бамперів, прикрашених фірмовими хромованими "бумерангами" в стилі Mitsubishi Outlander і ASX 2020.

Mitsubishi Mirage 2020 модельного року

Mitsubishi Mirage 2020 модельного року

mitsubishi-motors.com

Mirage (Mitsubishi Space Star 2020) завдяки новому кольору виглядає яскраво і динамічно

Mirage (Mitsubishi Space Star 2020) завдяки новому кольору виглядає яскраво і динамічно

mitsubishi-motors.com

Крім того, бюджетний седан Mitsubishi Mirage G4 і хетчбек Mitsubishi Space Star (так автомобілі називаються на деяких ринках) отримали нову "начинку" для передніх фар й іншу графіку задніх ліхтарів.

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Варто звернути увагу на нові кольори кузова (білий і жовтий) та інший дизайн 15-дюймових колісних дисків. В інтер'єрі з'явилися нові матеріали обробки, а топові комплектації отримали екран мультимедійної системи діагоналлю 7 дюймів з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

Mitsubishi Attrage 2020 модельного року

Mitsubishi Attrage 2020 модельного року

mitsubishi-motors.com

Attrage (Mitsubishi Mirage G4 2020) отримав стильні ліхтарі і вертикальні відбивачі

Attrage (Mitsubishi Mirage G4 2020) отримав стильні ліхтарі і вертикальні відбивачі

mitsubishi-motors.com

Бензиновий двигун об'ємом 1,2 л потужністю 78 к.с. поєднується з 5-ступінчастою механічною КПП і варіатором.

Нові матеріали обробки і 7-дюймовий екран роблять салон Mitsubishi Mirage і Attrage сучаснішим

Нові матеріали обробки і 7-дюймовий екран роблять салон Mitsubishi Mirage і Attrage сучаснішим

mitsubishi-motors.com

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Кросовер Mitsubishi Outlander одним з перших в модельному ряду отримав хромовані "бумеранги"

Кросовер Mitsubishi Outlander одним з перших в модельному ряду отримав хромовані "бумеранги"

mitsubishi-motors.com

Mitsubishi ASX 2020 – одна з моделей, які отримали новий дизайн зовсім недавно

Mitsubishi ASX 2020 – одна з моделей, які отримали новий дизайн зовсім недавно

mitsubishi-motors.com

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Автор
Стас Сіділєв Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто бюджетний автомобіль Mitsubishi новини
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