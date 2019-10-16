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16 жовтня • оновлено в 21:47
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Міс Тюнінг 2020: запальні фото ефектних суперкарів

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На сайті виставки Tuning World Bodensee, яка щорічно проводиться в Німеччині, презентували фірмовий календар.

Цього року сторінки календаря прикрасила 23-річна австрійська студентка Ванесса Кнауф. Вона стала переможницею конкурсу "Міс Тюнінг", який проводився в рамках весняної виставки Tuning World Bodensee 2019.

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Фотосесію в Австрії провів відомий фотограф Андреас Рейтер. На фото можна побачити найбільш яскраві тюнінгові версії спорткарів Audi, BMW, Ford, Jeep, Mercedes-Benz, Nissan Porsche і Volkswagen.

Календар Міс Тюнінг 2020

Календар Міс Тюнінг 2020

www.tuningworldbodensee.de

Календар Міс Тюнінг 2020

Календар Міс Тюнінг 2020

www.tuningworldbodensee.de

Календар Міс Тюнінг 2020

Календар Міс Тюнінг 2020

www.tuningworldbodensee.de

Календар Міс Тюнінг 2020

Календар Міс Тюнінг 2020

www.tuningworldbodensee.de

Календар Міс Тюнінг 2020

Календар Міс Тюнінг 2020

www.tuningworldbodensee.de

Календар Міс Тюнінг 2020

Календар Міс Тюнінг 2020

www.tuningworldbodensee.de

Календар Міс Тюнінг 2020

Календар Міс Тюнінг 2020

www.tuningworldbodensee.de

Календар Міс Тюнінг 2020

Календар Міс Тюнінг 2020

www.tuningworldbodensee.de

Календар Міс Тюнінг 2020

Календар Міс Тюнінг 2020

www.tuningworldbodensee.de

Календар Міс Тюнінг 2020

Календар Міс Тюнінг 2020

www.tuningworldbodensee.de

Календар Міс Тюнінг 2020

Календар Міс Тюнінг 2020

www.tuningworldbodensee.de

Календар Міс Тюнінг 2020

Календар Міс Тюнінг 2020

www.tuningworldbodensee.de

Як писав раніше OBOZREVATEL, британці придумали, як перетворити ретро авто в екологічно чистий електрокар.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
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