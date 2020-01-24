Mercedes злетів зі скелі на 160 км/год: моторошне відео наслідків

Моторошною кінцівкою обернулася поліцейська погоня в Каліфорнії (США). Авто, яке переслідували, на швидкості приблизно 160 км/год вилетіло зі скелі. Водночас водій навіть не намагався загальмувати.

Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобіліст загинув на місці. Що ж стосується машини, вона перетворилася на купу металу – наслідки інциденту можна наочно побачити на відео нижче.

У поліції Каліфорнії місцевим ЗМІ розповіли, що за кермом був 58-річний Девід Каллаган. Погоня почалася з того, що він "нерозважливо керував транспортним засобом", а коли правоохоронці почали його переслідувати – ще більше натиснув на газ.

Загиблий Девід Каллаган Скришот відеосюжету

Характерно, що злетівши зі скелі, автомобіль пролетів майже 122 метри й приземлився лише на іншому березі річки.

Ось що трапилося з цим Mercedes Скриншот відео

Причину вчинку американця встановлює слідство, передбачається, що він перебував у неадекватному стані через вживання наркотичних речовин або алкоголю. Згідно з повідомленнями, приблизно рік тому дружина Девіда Каллагана повідомила в поліцію, що чоловік напав на неї після вживання наркотиків.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що вандали понівечили автомобіль, якого ще навіть немає в продажу.

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