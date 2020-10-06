McLaren проводить дорожні тести гібридного суперкара

Компанія McLaren готує до запуску в серійне виробництво перший у своїй історії гібридний суперкар.

Про це повідомляє прес-служба виробника. В даний час McLaren Automotive приступив до фінальної частини проекту High-Performance Hybrid (HPH) – тестів передсерійних прототипів на дорогах загального користування.

Офіційна прем'єра суперкара запланована на першу половину наступного року. Автомобіль першим отримає абсолютно нову карбонову несучу структуру кузова, що має назву McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA). Вона спеціально розроблена з урахуванням застосування гібридних силових агрегатів і використовує величезний досвід компанії в створенні надлегких несучих конструкцій.

Новинка повністю створена в технологічному центрі McLaren Composites Technology Centre в Шеффілді, а інвестиції в розробку склали близько 50 млн фунтів.

Гібридний силовий агрегат HPH буде складатися з абсолютно нового бензинового V6, а також тягового електромотора, який дозволить пересуватися в тому числі і на електротязі.

У продуктовому портфоліо гібридна модель займе місце між нинішніми McLaren GT і 720S. А ось сімейство Sports Series, що було представлено у 2015 році, покине конвеєр в кінці нинішнього року. Останнім автомобілем цієї серії стане модель 620R.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, британський конструктор Гордон Мюррей розповів про своє суперкарі.