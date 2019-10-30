Машинка за 360 тисяч: у Росії осоромилися абсурдним лотом на аукціоні

На одному з російських інтернет-аукціонів виставили мініатюрну модель "Волги" за астрономічну суму.

Про це повідомляє сайт Wroom.ru. Інтерес колекціонерів до моделей-копій автомобілів, випущених в СРСР, зростає з кожним роком. Наприклад, за "Волгу", випущену до хокейного турніру на призи газети "Известия" 1979 року народження, просять 360 тисяч грн. За цю суму в Україні можна придбати справжнісінький Renault Duster (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця).

Масштабна модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

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Масштабна модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

За твердженням автора оголошення, такі незвичайні "Волги", виконані в масштабі 1/43 і прикрашені символікою турніру, були випущені обмеженим тиражем. Вони призначалася в якості сувенірів для учасників змагань.

Масштабна модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

Масштабна модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

Масштабна модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

Машинка продається в оригінальній коробці, а в якості "бонусу" пропонується значок з символікою хокейного турніру. Незважаючи на рідкість даної моделі, за два тижні торгів поки ніхто так і не виявив інтересу до даного лоту.

Масштабна модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

Масштабна модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

Масштабна модель ГАЗ-24 "Волга" auc.redkie.ru

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