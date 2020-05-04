Майже нові Mercedes, BMW і Audi кинули вкриватися пилом на звалищі

Найчастіше на звалищах можна відверто старі автомобілі. Проте, бувають і винятки.

Нещодавно на сторінці Abandoned, rotten & rusty cars в Facebook були опубліковані фото кинутих та вкритих пилом три представника "великої німецької трійки" – Mercedes S-Class, BMW 7-Series і Audi A8 L. Автомобілі були зняті на розборці поруч один з одним.

Причому всі три преміальних седани порівняно свіжі – у випадку з "Мерсом" йдеться про дорейстайлінгову модель в кузові W222 (2013-2017), а у випадку з BMW – седан минулого покоління (G11/12; 2015- 2019). Audi A8 також відноситься до попередньої генерації (3-е покоління (D4), 2010-2017).

Покинуті Mercedes S-Class, BMW 7-Series і Audi A8 L Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Покинуті Mercedes S-Class, BMW 7-Series і Audi A8 L Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Подробиці щодо сфотографованих авто не повідомляються – у підписі до знімків лише зазначається, що вони є "кинутими і пішли вмирати". Однак OBOZREVATEL зацікавився походженням цих зображень і розкопав деякі факти.

Виявляється, ці фото були опубліковані першопачатково на форумі team-bhp.com ще у 2018 році. Як зазначає їх автор, машини були їм сфотографовані на одній з розборок недалеко від Мумбаї, Індія.

Преміальні авто на звалищі в Індії team-bhp.com

Преміальні авто на звалищі в Індії team-bhp.com

Преміальні авто на звалищі в Індії team-bhp.com

Преміальні авто на звалищі в Індії team-bhp.com

Ця звалка належить місцевому бізнесмену, який займається розбиранням та ремонтом автомобілів. І, окрім вищезгаданої трійці, на момент публікації фото там припадав пилом ряд іще дорогих машин – Audi Q7, нова A4, Mercedes E-Class, Jaguar XF S та ін.

Преміальні авто на звалищі в Індії team-bhp.com

Преміальні авто на звалищі в Індії team-bhp.com

Преміальні авто на звалищі в Індії team-bhp.com

Преміальні авто на звалищі в Індії team-bhp.com

Преміальні авто на звалищі в Індії team-bhp.com

Навіть якщо припустити, що Mercedes S-Class, BMW 7-Series і Audi A8 L не списали в утиль, а відправили на відновлення, не зовсім зрозуміло, чому вони зберігалися/зберігаються у таких умовах.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на складі знайшли нові позашляховики Ford, які кинули як мінімум 15 років тому.

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