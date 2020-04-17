Lexus готує стильний флагманський кросовер

У модельній гаммі Lexus з'явиться розкішний флгаманскій кросовер LQ, який отримає платформу седана LS.

Прообраз нового флагмана Lexus – концепт LF-1 Limitless Concept, який дебютував в 2018 році lexus.com

Про це з посиланням на інсайдерську інформацію повідомляє американське видання Car & Driver. Передбачається, що новинка отримає позначення LQ, а як цей автомобіль буде виглядати, можна уявити, вивчивши уважно концептуальний кросовер LF-1 Limitless Concept. Крім того, автомобіль запозичить окремі елементи дизайну від стильного і елегантного купе LC Coupe.

Lexus LF-1 Limitless Concept lexus.com

В якості основи для новинки буде використана платформа повнорозмірного седана LS. Очікується, що LQ отримає в своє розпорядження 3,5-літровий мотор V6 з двома турбінами від LS 500, а також гібридний силовий агрегат з 3,5-літровим V6 і двома електромоторами від LS 500h.

Lexus LF-1 Limitless Concept lexus.com

Перший матиме в своєму арсеналі 421 к.с., а другий – 359 к.с. Крім того, висока ймовірність, що покупцям буде запропонована спортивна модифікація F Performance з бітурбірованним V8 потужністю понад 600 к.с.

Lexus вже запатентував ім'я LQ два роки тому в американському патентному відомстві, незабаром після презентації концептуального LF-1 Limitless Concept на автошоу в Детройті в 2018 році.

Lexus LF-1 Limitless Concept lexus.com

"Це наше бачення флагманської моделі нового типу, яка об'єднує можливості кросовера з технічними характеристиками і високим рівнем комфорту сучасних топ-седанів", – розповів на презентації концепту Кевін Хантер, президент каліфорнійської дизайн студії CALTY Design Research.

Lexus LF-1 Limitless Concept lexus.com

Основними конкурентами для новинки стануть Mercedes-Benz GLS, BMW X7, Range Rover, а на американському ринку до них додадуться Lincoln Navigator і Cadillac Escalade. Поява люксового кросовера заплановано на майбутній році. Ціни очікуються на рівні $ 80-100 тисяч.

Lexus LF-1 Limitless Concept lexus.com

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