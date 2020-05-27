Ланос за $1000 перетворили на ідеальне авто для українських доріг

В Україні з Daewoo Lanos зробили всюдихід на величезних колесах. Побудова супер-машини, яку здійснив популярний YouTube-блогер ArchiLow зі своєю командою, виявилася бюджетним проектом.

По-перше, сам Ланос був куплений трохи більше, ніж за 1000 доларів. Це був найдешевший Ланос, який ArchiLow раніше відшукав в Україні. По-друге, автомобіль був доопрацьований, що називається, за допомогою підручних засобів.

позашляховий Ланос Скріншот відео

Спочатку старий Деу відмили і привели у порядок – автомобіль був у далеко не найкращому стані (іржа на кузові і т.п.). Потім фахівці приступили до безпосередньої модернізації седану.

позашляховий Ланос Скріншот відео

позашляховий Ланос Скріншот відео

Основні зміни були проведені по ходової частини. Питання подовження підвіски було вирішено наступним чином: ззаду балку перевернули "догори ногами" (таким чином, маточина стала опущеною донизу), площадки під пружини перенесли вгору і перевели гальмівні трубки. Спереду ж стійку розрізали, потім додали до неї трубу довжиною 17 см, також всередину під амортизатор "закинули" аналогічну трубу, після чого все це діло заварили. Потрібну піввісь зробили з "ланосовського" ШУРСа, а карданний вал дістався автомобілю від ВАЗа. Рачагі ж взагалі "розтягнули" за допомогою звичайної "зубачстой" арматури.

позашляховий Ланос Скріншот відео

позашляховий Ланос Скріншот відео

Нарешті, на автомобілі встановили нові колеса – литі диски великої розмірності з позашляховими шинами BF Goodrich від УАЗ-469. В іншому ж Ланос залишився стоковим: він зберіг рідний двигун, коробку і передній привід.

позашляховий Ланос Скріншот відео

За словами ArchiLow, без урахування роботи вартість такого перевтілення тягне приблизно на 500 грн. А дивно в цій історії те, що позашляховий Ланос вийшов успішним проектом: він їде, буксує та навіть вибирається з пастки з поверненими колесами. І водночас не палить зчеплення.

позашляховий Ланос Скріншот відео

Найближчим часом машину ще трохи допрацюють – зокрема, заварять тріщини в днище, які утворилися через іржу, і встановлять захист.

Як уже розповідав OBOZREVATEL, раніше блогер назвав плюси народної ЗАЗ Славута і розповів, чому вона краще іномарки.

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