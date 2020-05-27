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27 травня • оновлено в 17:46
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Ланос за $1000 перетворили на ідеальне авто для українських доріг

1.3т
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В Україні з Daewoo Lanos зробили всюдихід на величезних колесах. Побудова супер-машини, яку здійснив популярний YouTube-блогер ArchiLow зі своєю командою, виявилася бюджетним проектом.

По-перше, сам Ланос був куплений трохи більше, ніж за 1000 доларів. Це був найдешевший Ланос, який ArchiLow раніше відшукав в Україні. По-друге, автомобіль був доопрацьований, що називається, за допомогою підручних засобів.

позашляховий Ланос

позашляховий Ланос

Скріншот відео

Спочатку старий Деу відмили і привели у порядок – автомобіль був у далеко не найкращому стані (іржа на кузові і т.п.). Потім фахівці приступили до безпосередньої модернізації седану.

позашляховий Ланос

позашляховий Ланос

Скріншот відео

позашляховий Ланос

позашляховий Ланос

Скріншот відео

Основні зміни були проведені по ходової частини. Питання подовження підвіски було вирішено наступним чином: ззаду балку перевернули "догори ногами" (таким чином, маточина стала опущеною донизу), площадки під пружини перенесли вгору і перевели гальмівні трубки. Спереду ж стійку розрізали, потім додали до неї трубу довжиною 17 см, також всередину під амортизатор "закинули" аналогічну трубу, після чого все це діло заварили. Потрібну піввісь зробили з "ланосовського" ШУРСа, а карданний вал дістався автомобілю від ВАЗа. Рачагі ж взагалі "розтягнули" за допомогою звичайної "зубачстой" арматури.

позашляховий Ланос

позашляховий Ланос

Скріншот відео

позашляховий Ланос

позашляховий Ланос

Скріншот відео

Нарешті, на автомобілі встановили нові колеса – литі диски великої розмірності з позашляховими шинами BF Goodrich від УАЗ-469. В іншому ж Ланос залишився стоковим: він зберіг рідний двигун, коробку і передній привід.

позашляховий Ланос

позашляховий Ланос

Скріншот відео

За словами ArchiLow, без урахування роботи вартість такого перевтілення тягне приблизно на 500 грн. А дивно в цій історії те, що позашляховий Ланос вийшов успішним проектом: він їде, буксує та навіть вибирається з пастки з поверненими колесами. І водночас не палить зчеплення.

позашляховий Ланос

позашляховий Ланос

Скріншот відео

Найближчим часом машину ще трохи допрацюють – зокрема, заварять тріщини в днище, які утворилися через іржу, і встановлять захист.

Як уже розповідав OBOZREVATEL, раніше блогер назвав плюси народної ЗАЗ Славута і розповів, чому вона краще іномарки.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Автоновини України
Теги
Daewoo Lanos видео авто б/к автомобіль
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