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19 березня • оновлено в 16:21
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Лада Ниву перетворили на жахливий снегоболотоход

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Компанія "ВІС-Авто", що входить в структуру АвтоВАЗу, почала випускати нові снегоболотоходи.

Як стало відомо OBOZREVATEL, новинку побудували на базі пятиместного пікапа ВІС-23461 з укороченою бортовою платформою.

Снігоболотохід Lada 4x4

Снігоболотохід Lada 4x4

lada4x4.net

"Донором" для створення новинки послужив пікапа ВІС-23461 з укороченою бортовою платформою

"Донором" для створення новинки послужив пікапа ВІС-23461 з укороченою бортовою платформою

lada.ru

Щоб впоратися з суворим російським бездоріжжям на автомобілі істотно змінили ходову частину.

Зокрема, автомобіль отримав розширену колію, збільшений кліренс і шини низького тиску розмірністю 1220x570-533, а окремі елементи шасі запозичили у спорідненого всюдихода "Бронто".

Снігоболотохід Lada 4x4

Снігоболотохід Lada 4x4

lada4x4.net

Передня підвіска – незалежна, пружинна, а задня – залежна на напівеліптичних ресорах з телескопічними гідравлічними амортизаторами.

Снігоболотохід Lada 4x4

Снігоболотохід Lada 4x4

lada4x4.net

Снігоболотохід Lada 4x4

Снігоболотохід Lada 4x4

lada4x4.net

Не обійшлося без модернізації кузова – передні крила довелося підрізати, а невигадливі колісні арки нагадують про джипи часів Другої Світової війни.

Снігоболотохід Lada 4x4

Снігоболотохід Lada 4x4

lada4x4.net

Під капотом цього монстра розташований старий знайомий – 1,7-літровий 83-сильний бензомотор, що працює в парі з 5-ступінчастою "механікою".

Снігоболотохід Lada 4x4

Снігоболотохід Lada 4x4

lada4x4.net

Снігоболотохід Lada 4x4

Снігоболотохід Lada 4x4

lada4x4.net

Салон снегоболотохода аналогічний оновленої LADA 4х4, про яку ми вже неодноразово розповідали.

Снігоболотохід Lada 4x4

Снігоболотохід Lada 4x4

lada4x4.net

Снігоболотохід Lada 4x4

Снігоболотохід Lada 4x4

lada4x4.net

Це не перший всюдихід, створений АвтоВАЗом, в модельній гаммі є цілий виводок таких монстрів. І дійсно, навіщо будувати дороги, якщо можна запропонувати жителям простий і нехитрий всюдихід.

Снегоболотоходи Lada 4x4, пропоновані АвтоВАЗом

Снегоболотоходи Lada 4x4, пропоновані АвтоВАЗом

lada.ru

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на ЗАЗі зібрали тестову партію автомобілів Lada.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Росія Тольятті
Теги
позашляховик ВАЗ Лада Lada новини авто
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